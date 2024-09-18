Французский премьер призвал граждан Пятой республики готовиться к тяжелым временам. Ситуация с бюджетом в стране крайне тяжелая, поэтому французам придется не только затянуть потуже пояса, но и помочь государству справиться с ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы кабмина, для выхода из положения планируется повысить и без того непомерно раздутые налоги. Чтобы избежать этого, недавно избранный Мишель Барнье призывает скорее сформировать новое правительство, чтобы, цитата: «ответить на вызовы, которые стоят перед страной». А они действительно серьезные. Максимальный уровень дефицита бюджета, предусмотренный директивами Евросоюза, составляет 3 % ВВП. А во Франции этот показатель, по данным Минфина, к концу 2024 года может составить больше 5,5 %. Поэтому ведомству предстоит принять меры жесткой экономии и найти еще 25 миллиардов евро.