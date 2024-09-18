Новая серия взрывов в Ливане – есть погибшие

В Ливане спустя день после массового подрыва пейджеров, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек и тысячи получили ранения, вновь прогремели взрывы. На этот раз подрывались рации, портативные радиоприемники, мобильные телефоны, автомобильные магнитолы и даже домашние солнечные панели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли около десяти человек, более 300 пострадали. Цифры не окончательные и, скорее всего, будут расти. Согласно сообщениям очевидцев, взрывы происходили как на улице, так и в жилых домах. Командование армии предупредило людей об опасности нахождения в южных районах Бейрута и попросило не выходить на улицы, чтобы не мешать машинам скорой помощи. Ливанские власти и в этой атаке обвинили Израиль. Там в свою очередь заявили, о начале новой фазы войны. ЦАХАЛ решила перебросить одну из своих дивизий из сектора Газа на границу с Ливаном. В связи с обострением ситуации Совбез ООН собирается заседание. Его проведение запланировано на 20 сентября.