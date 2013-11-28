Гололед в Минске: 250 человек с травмами за сутки и множественные заносы машин

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение в Беларуси. Погода в ближайшие дни останется неустойчивой: то снег, то дождь, то плюс, то минус. Ожидается гололедица, а значит – сложные дорожные условия, как для автолюбителей, так и для пешеходов.

В первые же морозные дни появились и пострадавшие от гололедных травм. Только за последние сутки в травматологические пункты столицы обратилось 250 человек, десятки госпитализированы с переломами. Это втрое больше обычного.

Для Елены Миронович нынешняя зима началась больно. Выйдя 27 ноября из дома на работу, до нее так и не добралась – оказалась в больничной палате.

Елена Миронович:

Поскользнулась. Не ожидала, что скользко, что снег, не подумала, что надо осторожно. Упала, подвернула ногу.

Елена в списке пострадавших от капризов зимнего дебюта не единственная. В травмпунктах города сегодня аншлаг. Здесь, как говорят медики, сезон открыт. Перепады погоды обеспечили работой врачей. Скорая помощь на вызовы к первым жертвам гололеда только в столице за сутки выезжала десятки раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Врублевский, заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы Минска:

За вчерашние сутки к нам в клинику обратилось порядка 200 человек с повреждениями и переломами, из которых 61 госпитализирован. В основном это, конечно, повреждение и перелом в области голеностопного сустава, что типично для гололедной травмы, и повреждение и перелом в области лучезапястного сустава.

Скользко в эти дни и на автодорогах. К примеру, водитель иномарки в Минске совершил неудачный маневр. Машина на скорости проезжала площадь Бангалор, свернула на Орловскую, а потом резко врезалась в столб. К счастью, автолюбитель практически не пострадал.

А вот еще одна авария. Такси на скользкой дороге в метель развернуло вокруг своей оси. ДТП не произошло чудом. Предположительно, водитель такси ехал на летних шинах. И в этом случае никто не пострадал – в салоне не было пассажиров.



В такую погоду равновесие изо всех сил стараются держать пешеходы. Как им это удается, рассказывают съемочной группе СТВ.

Минчане:

Одна старушка упала вот здесь непосредственно. Песка абсолютно не было.

Вот тут вот, на дороге, пару раз упал по пути в школу.

Скользко. Еще не падала.

Только 27 ноября коммунальщики израсходовали четыре тысячи тонн песчано-соляной смеси. Первостепенное внимание – центральным магистралям. Затем – тротуары и дворы. Однако почему люди все-таки падают, хотим выяснить у тех же самых коммунальщиков. Чтобы поговорить хотя бы с одним из них, нам пришлось обойти пол центрального района Минска.

Коммунальщик:

Как получается, так и чистим. Если гололед, сыплем, чтобы скользко не было.

Синоптики вновь передают штормовове предупреждение. На ближайшие дни – оранжевый уровень опасности. В минском регионе ветер усилится до 18 метров в секунду. МЧС рекомендуют белорусам по возможности остаться дома. Ночью по стране морозы, а днем около нуля. Так что плюс ко всему – смотрите под ноги.