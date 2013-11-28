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Первого Героя Беларуси Владимира Карвата в Бресте 28 ноября вспоминали родные, сослуживцы и учителя

28 ноября 2013 14:28
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Новости Беларуси. Памятные мероприятия прошли в школе, где учился  будущий летчик.  Как вспоминают его сослуживцы,   он мечтал много и долго летать, но увы, не довелось.  

Выполняя учебно-тренировочный полет 23 мая 1996 года, самолет летчика первого класса  потерпел авиакатастрофу. Машина загорелась и стала неуправляемой. Карват ценой собственной жизни увел падающий лайнер от населенных пунктов Барановичского района. Свидетелями катастрофы стали многие местные жители. По заключению экспертной комиссии, герой до последней секунды сжимал штурвал.  Сегодня ему бы исполнилось 55, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Людмила Медведева, учитель  Владимира Карвата:
Скромным, застенчивым, очень добрым был. Учился он средне, но был всегда исполнительным.  Очень симпатичным.

# общество # Гибель солдат в армии

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