Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

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В 1812 году великая битва возле деревни Студёнка положила начало краху армии Наполеона. На месте трагических событий в Борисовском районе прошла траурная церемония

Историки считают, что именно на этой переправе ярко проявился стратегический талант французского и российского полководцев. В докладе Александру I о результатах битвы на реке Березина Кутузов затем напишет: река унесла жизни 50 тысяч французских воинов. Русских погибло примерно в десять раз меньше. Наполеон добивается своего: его армия пересекает Березину. Правда, на пути к Вильно французские солдаты погибают от холода, голода и болезней. Наполеон бросает остатки своего войска и бежит в Париж...

Березина, Студенка – эти слова до сих пор будоражат память французов. Сегодня на кладбище на левом берегу реки, у надгробного памятника, они скорбили о тех, кто оказался между жерновами истории ровно 197 лет назад. Представители исторических клубов, дипмиссий, экономических и культурных кругов Франции сегодня вспоминали историю. Здесь – на белорусской земле – не пытались переписать ее. А просто правильно истолковать.

Робер Бресс, директор Музея Армии Государственного дома инвалидов в Париже:

- Одинаково были люди уставшими – как в одной армии, так и в другой. И если бы они начали вести бой, еще неизвестно, кто бы выиграл и выиграл ли бы вообще. Кутузов поступил очень мудро, дав французам возможность переправиться и уйти остаткам армии.

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь Мирей Мюссо в 2007 возглавляла церемонию перезахоронения двухсот двадцати трех наполеоновских солдат. Сегодня мадам Мюссо неоднократно повторяла: для нее, как и для всего французского народа, Березина навек останется символом миролюбия. А белорусская деревня Студенка – не только частью истории, но частью души каждого француза и каждого белоруса.

Мирей Мюссо, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь:

- Есть очень много мифов, которые создаются людьми и которые действительно превалируют над исторической правдой. Эти мифы, конечно же, все равно будут жить в истории, но нужно сделать так, чтобы объективная история никогда не была забыта. Это задача всех народов.

Березинская переправа и впрямь вызывает неоднозначные суждения. Возможно, историки еще долго будут спорить о причинах и об итогах войны, о просчетах и успехах полководцев, но величайшая трагедия уже вписана в хронологию всемирной истории.