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Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

29 ноября 2009 19:08
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В 1812 году великая битва возле деревни Студёнка положила начало краху армии Наполеона. На месте трагических событий в Борисовском районе прошла траурная церемония [15 фото]

Историки считают, что именно на этой переправе ярко проявился стратегический талант французского и российского полководцев. В докладе Александру I о результатах битвы на реке Березина Кутузов затем напишет: река унесла жизни 50 тысяч французских воинов. Русских погибло примерно в десять раз меньше. Наполеон добивается своего: его армия пересекает Березину. Правда, на пути к Вильно французские солдаты погибают от холода, голода и болезней. Наполеон бросает остатки своего войска и бежит в Париж...

Березина, Студенка – эти слова до сих пор будоражат память французов. Сегодня на кладбище на левом берегу реки, у надгробного памятника, они скорбили о тех, кто оказался между жерновами истории ровно 197 лет назад. Представители исторических клубов, дипмиссий, экономических и культурных кругов Франции сегодня вспоминали историю. Здесь – на белорусской земле – не пытались переписать ее. А просто правильно истолковать.

Робер Бресс, директор Музея Армии Государственного дома инвалидов в Париже:
- Одинаково были люди уставшими – как в одной армии, так и в другой. И если бы они начали вести бой, еще неизвестно, кто бы выиграл и выиграл ли бы вообще. Кутузов поступил очень мудро, дав французам возможность переправиться и уйти остаткам армии.

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь Мирей Мюссо в 2007 возглавляла церемонию перезахоронения двухсот двадцати трех наполеоновских солдат. Сегодня мадам Мюссо неоднократно повторяла: для нее, как и для всего французского народа, Березина навек останется символом миролюбия. А белорусская деревня Студенка – не только частью истории, но частью души каждого француза и каждого белоруса.

Мирей Мюссо, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Беларусь:
- Есть очень много мифов, которые создаются людьми и которые действительно превалируют над исторической правдой. Эти мифы, конечно же, все равно будут жить в истории, но нужно сделать так, чтобы объективная история никогда не была забыта. Это задача всех народов.

Березинская переправа и впрямь вызывает неоднозначные суждения. Возможно, историки еще долго будут спорить о причинах и об итогах войны, о просчетах и успехах полководцев, но величайшая трагедия уже вписана в хронологию всемирной истории.

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

Годовщина переправы армии Наполеона через Березину

# общество # Фотофакт

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