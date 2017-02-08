Арктический антициклон Erika пришел в Беларусь

Новости Беларуси. В Беларусь пришел арктический антициклон Erika. Он принес в страну резкое похолодание – уже нынешней ночью местами по стране столбики термометра опустились до минус 28 градусов, крепкие морозы сохранятся и в течение дня.

Сегодня в особо многолюдных местах, на некоторых железнодорожных и автовокзалах, остановках общественного транспорта будут работать пункты обогрева, в них прохожим предложат согреться горячим чаем.

Также, позвонив по единому номеру 201, белорусы могут сообщить о проблеме. Волонтеры Красного Креста окажут помощь, например, одиноким пенсионерам: растопят печь или обеспечат дровами. Удаленные автотрассы будут патрулировать выездные отряды, они помогут справиться с минусом водителям и пассажирам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.