Дрессированные собачки, выступление балета и жонглёров. «Славянский базар» откроется цирковым представлением

По задумке организаторов, цирк задаст культурному форуму веселый тон и красочное настроение. В программе ­– выступления балета, клоунского трио и жонглеров. К слову, балетные костюмы по красоте не имеют равных практически во всей Европе. Не обойдется и без дрессированных животных: на открытой сцене выступят собачки и обезьянки-капуцины.

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белорусского государственного цирка:

Хотя собачки, обыкновенные собачки, обыкновенный номер собачек, традиционный, он не сможет работать. Собаки будут проскальзывать, они будут с тумб соскальзывать. Мы взяли номер, который у нас есть, – это дрессированные собачки на скейтах и также дрессированные обезьянки. Это маленькие капуцины, которые с удовольствием выполняют свою работу. Им не нужен барьер. Единственное, у нас оркестр по двум сторонам сцены. И как воспримут это животные – это тоже надо будет морально готовить наших артистов.