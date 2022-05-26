Дрессированные собачки, выступление балета и жонглёров. «Славянский базар» откроется цирковым представлением
Новости Беларуси. «Славянский базар» не перестает удивлять. Впервые открытием фестиваля искусств станет полуторачасовое цирковое представление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре сюжета – история первого на территории Витебска шапито «Лерри».
По задумке организаторов, цирк задаст культурному форуму веселый тон и красочное настроение. В программе – выступления балета, клоунского трио и жонглеров. К слову, балетные костюмы по красоте не имеют равных практически во всей Европе. Не обойдется и без дрессированных животных: на открытой сцене выступят собачки и обезьянки-капуцины.
Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белорусского государственного цирка:
Хотя собачки, обыкновенные собачки, обыкновенный номер собачек, традиционный, он не сможет работать. Собаки будут проскальзывать, они будут с тумб соскальзывать. Мы взяли номер, который у нас есть, – это дрессированные собачки на скейтах и также дрессированные обезьянки. Это маленькие капуцины, которые с удовольствием выполняют свою работу. Им не нужен барьер. Единственное, у нас оркестр по двум сторонам сцены. И как воспримут это животные – это тоже надо будет морально готовить наших артистов.
За 30 лет на фестивале уже побывали представители 80 стран. В этом году участие примут более 25 государств. Самые многочисленные делегации – из Беларуси и России.
Директор дирекции «Славянского базара»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку. Читайте здесь.