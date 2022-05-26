Более 1500 консультаций дали профсоюзные юристы в Беларуси. Как и куда обращаться по вопросам права?

Новости Беларуси. Около полутора тысяч консультаций дали профсоюзные юристы на правовых приемах с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно их проводят в последний четверг месяца. Более 100 специалистов 26 мая выехали на предприятия и в организации.

Такая форма работы практикуется с 2015 года. Консультации касаются трудовых, жилищных вопросов, а также пенсионного законодательства. В приемах участвуют и работники прокуратуры, которые следят за соблюдением нанимателями гарантий в области охраны труда, дисциплинарных взысканий, выплаты заработной платы и материальной помощи.

Елена Кравцова-Гришечкина, заместитель прокурора Гомельского района:

Пришел работник одного из предприятий района, который не был согласен с нормами коллективного договора. В частности, было предусмотрено, что материальная помощь на оздоровление не выплачивается работникам, которые привлечены к дисциплинарной ответственности в течение года. Поэтому по протесту прокуратуры района данные требования были изменены. Внесены изменения в коллективный договор, соответственно, работнику были выплачены материальные пособия на оздоровление за определенный период.

Татьяна Воробей, правовой инспектор труда Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил:

Это происходит в основном в форме консультаций, помощи в написании процессуальных документов и заявлений. Но и также, если невозможно сразу решить ситуацию, берем на контроль, переадресовываем в органы, которые рассматривают этот вопрос до полного исполнения.