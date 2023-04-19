Главы МВД Беларуси и России оценили уровень сотрудничества ведомств наших стран на заседании коллегии в Москве

Развитие по восходящей, характер конструктивный. На заседании объединенной коллегии Министерств внутренних дел Союзного государства в Москве главы МВД Беларуси и России дали оценку уровню сотрудничества ведомств наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противодействие преступности – эффективное, безопасность граждан – гарантирована. Показательные примеры взаимодействия привели руководители министерств. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это задержание на территории Российской Федерации гражданина Республики Беларусь, который совершил преступление более 20 лет [назад – прим. ред.] на территории Витебской области и скрывался на территории Российской Федерации. Именно благодаря взаимодействию между органами внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации данный преступник был задержан. Задержан именно нашими российскими коллегами. Подчеркну, что именно обмен информацией своевременной позволил задержать данного преступника. И таких примеров очень много.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:

Регионы были задействованы для наркопреступлений. Это пять регионов Российской Федерации и два региона Республики Беларусь. По итогам этой операции задержаны 12 участников, ликвидировано три нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. Изъято 130 килограммов мефедрона, 500 килограммов прекурсоров, плюс различных химических реактивов, реагентов. Изъято лабораторное оборудование. Это была действительно международная, устойчиво организованная преступная группа, которая специализировалась на производстве наркотических средств.