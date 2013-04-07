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  • Методика изучения иностранного языка в «Минском областном институте развития образования»: уже после первого занятие с нуля вы будете способны рассказать о себе

Методика изучения иностранного языка в «Минском областном институте развития образования»: уже после первого занятие с нуля вы будете способны рассказать о себе

07 апреля 2013 07:53
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Новости Минской области. Инвестиции - в будущее! Сегодня быть образованным модно и престижно.  Минская область в этой сфере держит марку со школьной скамьи и заканчивая высоким профессиональным уровнем самих педагогов. Сегодня программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в «Минский областной институт развития образования». С его сотрудниками корреспонденты говорили о международных проектах, смелых экспериментах, уникальных детях и педагогах, которые помогают школьникам развивать свои невероятные таланты.

# общество # Государственная политика в области образования

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