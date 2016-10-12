40 лет дружбы с рептилиями: герпетолог и змеелов Андрей Максимов

В мифологии многих народов змея – символ воды, земли, плодородия и семейного очага. Однако в реальной жизни у многих эти животные вызывают испуг и отвращение. Но не у Андрея Максимова!

Нашего героя с рептилиями объединяют 40 лет дружбы. Свою первую змею, теперь уже опытный, герпетолог поймал в 9 лет.

Андрей Михайлович участвовал во многих экспедициях. Будучи в Средней Азии, мужчина большую часть суток находился в компании рептилий.

Андрей Максимов – один из создателей первого в стране серпентария. Это змеиная ферма, помещение для содержания змей с целью получения от них яда. Десять лет подряд ежедневно через руки Андрея Михайловича проходило около 600 змей. За годы работы мужчина научился не просто чувствовать рептилий, но и понимать их.

Змеиный язык – это скорее язык жестов. Расшифровать ту или иную позу для нашего героя не проблема.

Наш герой уверен, если не любить животное, оно погибнет. Ведь только внимательное отношение позволяет выявить плохое самочувствие рептилии, вовремя помочь. За время тесного общения со змеями, мужчине нередко доводилось сталкиваться с очень опасными видами. Однажды и вовсе дело окончилось реанимацией.

В змеином царстве нашего героя немало ядовитых представителей, например, Индийская кобра. Токсичность её яда очень высокая. Однако нрав у этих животных, как утверждает Андрей Михайлович, весьма миролюбивый.

В нашей стране обитает лишь дна ядовитая змея – гадюка обыкновенная. Из-за достаточно резкой смены температур в сентябре-октябре эти змеи впадают в спячку: забираются в норы глубиной около 2 метров и засыпают до марта-апреля. Однако далеко не всегда в норе зимует одна гадюка, зачастую они собираются группками. Несмотря на то, что гадюка в это время года не отличается агрессивностью, грибникам и лесникам следует быть внимательными и помнить о правилах безопасности.

Мир змей – удивителен и многогранен, посвящая всю свою жизнь изучению этих животных, Андрей Михайлович не перестаёт открывать новое и необычное.