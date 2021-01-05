Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Новости Беларуси. Одна из задач правоохранителей – не только раскрывать преступления, но и предупреждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Профилактика правонарушений – главное в работе участковых. Те, кто преступил закон или часто фигурируют в сводках, – на особом контроле. И работа на опережение дает результат. Подробности – у Юлии Денисенко.

Юлии Денисенко, корреспондент:

Когда за стенами соседней квартиры шумно, весело далеко не всем. Разобраться с нарушителями спокойствия, погасить семейный конфликт или просто оказаться в нужное время в нужном месте. Задача участкового милиционера – чтобы на его территории было спокойно и безопасно. Денис Климович в профессии всего год, но уже привык к сложному графику. С трех часов дня и до позднего вечера он обходит квартиры, где живут люди, которые состоят на милицейском учете.

Добрый вечер! Участковый. Откройте дверь. Спасибо большое.

Денис Климович, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:

Специфика работы участкового – это в основном предотвращение конфликтных ситуаций в семье, это семейно-бытовые скандалы, различного рода обращения граждан.

Спутники неблагополучных адресов – пьянство, выяснения отношений, а иногда и рукоприкладство. Служба не только ответственная, но и по-настоящему опасная. Но участковый, похоже, нашел свой подход. Сегодня на своем административном участке Денис Климович один из лучших. – Нормально все?

– Все хорошо, помирились.

Конечно, повлияло то, что он не раз с нами общался, вызывал. Он очень много для нас сделал. Шумные ночные посиделки, беспорядок и вечные ссоры. Эту семью Денис посещает часто. Алкогольная зависимость брата Евгения Ивановича разрушает семейные узы. Результат профилактических мероприятий виден невооруженным глазом.

Я когда позову, например, раз в месяц. Всегда отзывчивый, приходит. К людям он имеет отношение хорошее, помогает. Денис Климович:

В случае, если не уладится конфликтная ситуация, будут приняты другие меры профилактического воздействия, в том числе и административного. Если нужно, то составляем протокол административный, и дальше человек уже находится у нас до суда.

Достучаться до нарушителей спокойствия удается по-разному. Двери открываются не по звонку, а по стуку. А внутри давно отсутствуют комфортные условия. Света нет, вместо посуды – бутылки, а за неуплату коммунальных услуг – угроза штрафа.