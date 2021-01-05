Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры
Новости Беларуси. Одна из задач правоохранителей – не только раскрывать преступления, но и предупреждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Профилактика правонарушений – главное в работе участковых. Те, кто преступил закон или часто фигурируют в сводках, – на особом контроле. И работа на опережение дает результат.
Подробности – у Юлии Денисенко.
Юлии Денисенко, корреспондент:
Когда за стенами соседней квартиры шумно, весело далеко не всем. Разобраться с нарушителями спокойствия, погасить семейный конфликт или просто оказаться в нужное время в нужном месте. Задача участкового милиционера – чтобы на его территории было спокойно и безопасно.
Денис Климович в профессии всего год, но уже привык к сложному графику. С трех часов дня и до позднего вечера он обходит квартиры, где живут люди, которые состоят на милицейском учете.
Добрый вечер! Участковый. Откройте дверь. Спасибо большое.
Денис Климович, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Специфика работы участкового – это в основном предотвращение конфликтных ситуаций в семье, это семейно-бытовые скандалы, различного рода обращения граждан.
Спутники неблагополучных адресов – пьянство, выяснения отношений, а иногда и рукоприкладство. Служба не только ответственная, но и по-настоящему опасная. Но участковый, похоже, нашел свой подход. Сегодня на своем административном участке Денис Климович один из лучших.
– Нормально все?
– Все хорошо, помирились.
Конечно, повлияло то, что он не раз с нами общался, вызывал. Он очень много для нас сделал.
Шумные ночные посиделки, беспорядок и вечные ссоры. Эту семью Денис посещает часто. Алкогольная зависимость брата Евгения Ивановича разрушает семейные узы. Результат профилактических мероприятий виден невооруженным глазом.
Я когда позову, например, раз в месяц. Всегда отзывчивый, приходит. К людям он имеет отношение хорошее, помогает.
Денис Климович:
В случае, если не уладится конфликтная ситуация, будут приняты другие меры профилактического воздействия, в том числе и административного. Если нужно, то составляем протокол административный, и дальше человек уже находится у нас до суда.
Достучаться до нарушителей спокойствия удается по-разному. Двери открываются не по звонку, а по стуку. А внутри давно отсутствуют комфортные условия. Света нет, вместо посуды – бутылки, а за неуплату коммунальных услуг – угроза штрафа.
Денис Климович:
Недавно отключили свет, вот так они нашли выход. Первый раз мы приходили и обрезали провода. Предупреждали, что в случае неуплаты будут поданы документы в ОПИ Октябрьского района Минска. Видите сами: еще раз сейчас пойдем предупредим.
В Октябрьском районе в черном списке милиционеров – 80 таких квартир. Благодаря профилактике и постоянному контролю правонарушений становится меньше. А это главный критерий оценки успешности работы участкового.