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Глава Заводского района Минска назвал условие, при котором в Чижовке появится скейт-парк

29 июля 2020 15:13
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Новости Беларуси. Самый большой в стране мобильный каток в Чижовке летом используют в качестве картодрома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

В следующем году эту территорию, а она занимает 4 тысячи квадратных метров, планируют использовать как скейт-парк.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Мы уже проработали эскизный вариант и различные конфигурации тех элементов, которые там будут размещаться, совместно с представителями скейт- и роллер-движения Минска. Единственное, что нас сдерживает, – это, конечно, стоимость вот этих элементов. Мы сегодня пробуем с помощью наших предприятий и организаций реализовать вот эту идею. Вопрос также в сертификации. Но идея хорошая — попробуем её реализовать.

Чем можно заняться в столичных парках — читайте здесь.

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Масляк

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