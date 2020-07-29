Глава Заводского района Минска назвал условие, при котором в Чижовке появится скейт-парк

Новости Беларуси. Самый большой в стране мобильный каток в Чижовке летом используют в качестве картодрома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

В следующем году эту территорию, а она занимает 4 тысячи квадратных метров, планируют использовать как скейт-парк.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Мы уже проработали эскизный вариант и различные конфигурации тех элементов, которые там будут размещаться, совместно с представителями скейт- и роллер-движения Минска. Единственное, что нас сдерживает, – это, конечно, стоимость вот этих элементов. Мы сегодня пробуем с помощью наших предприятий и организаций реализовать вот эту идею. Вопрос также в сертификации. Но идея хорошая — попробуем её реализовать.