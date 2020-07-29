Глава Заводского района Минска написал единственное в своей жизни стихотворение. И вот чему оно посвящено

Новости Беларуси. Своё стихотворение глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк прочитал в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Своё стихотворение глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк прочитал в программе «Большой город» на СТВ.
Здесь люди – кремень, здесь ценят заслуги
И память здесь так чтут, что завидно людям.
Здесь слово не птица. Сказал, то исполни,
Иначе ты сгинешь в безвестии полном.
Здесь солнце встает, здесь воздух особый,
Район Заводской, ты мой – ганаровы!
Я здесь родился, ходить научился,
Здесь в садик пошел и в школе учился.
Потом институт, потом здесь женился,
Работать здесь начал, здесь сын мой родился.
Я здесь живу – здесь я пригодился
А на вопрос: «Вы из Минска, минчанин?»,
Я с гордостью отвечаю: «Да, но я — заводчанин!»
Какое белорусское стихотворение может попасть в фонды библиотеки США – читайте здесь.