Глава Минского городского отделения «Белой Руси» торжественно поздравил новых членов партии

Новости Беларуси. Ряды белорусской партии «Белая Русь» пополнили 25 человек. Это работники предприятий, медики, учителя и представители других сфер. Документы партийца им вручили в торжественной обстановке на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравил всех со вступлением в партию глава Минского городского отделения «Белой Руси» Андрей Бугров. Большую предпраздничную встречу провели в Доме культуры тракторного завода. Этим подчеркнули сплоченность трудовых коллективов не только Заводского района, но и всей столицы. О единстве в эти дни говорят особенно много. Ведь впереди значимый для страны праздник.

Андрей Бугров, глава Минского городского отделения партии «Белая Русь», председатель Минского городского Совета депутатов:

Единый народ – сильная страна. Поэтому, конечно, в преддверии праздника то, что мы собираемся, то, что мы обсуждаем те проблемы, вопросы, которые необходимо решать, то, что мы одна большая целая семья -– это как раз таки достижение нашей страны. И в преддверии праздника наши люди всегда готовы быть вместе.

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:

В этом году мы третий раз отмечаем День народного единства – новый государственный праздник, который стал символом не только единения, но и объединения всех белорусов. Я хочу сказать, что каждый год мы пробуем новые формы проведения этого мероприятия. В прошлом году это был митинг, который проходил на призаводской площади. Сегодня мы решили сделать торжественное собрание.