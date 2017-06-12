Глава Красного Креста в Украине: для нас очень важна помощь Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь протянула руку помощи Украине. Гуманитарный груз, предназначенный всем нуждающимся в зоне конфликта на юго-востоке страны, 12 июня прибыл в Киев. Консервы, крупы, средства гигиены – в общем, все самое необходимое – белорусские спасатели передали миссии Международного Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Далее организация займется доставкой груза адресатам, среди которых немало детей и стариков. О том, что Беларусь окажет помощь соседям, заявил белорусский лидер на встрече со своим украинским коллегой в Чернобыле 26 апреля. В грузовиках с эмблемой МЧС Беларуси все самое необходимое: консервы, крупы, макароны, мука, сахар, средства гигиены – 58 тонн всего того, что в обычной жизни кажется естественной нормой, а в зоне боевых действий имеет ценность которую порой даже нельзя выразить в денежном эквиваленте.

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины:

Люди, которые проживают вдоль линии разграничения, где постоянно идут какие-то боевые действия, такую жизнь нельзя назвать комфортной, удобной. Там достаточно много людей проживает преклонного возраста. Естественно, они нуждаются в помощи. Из Минска до Киева чуть больше шестисот километров. Ближе к обеду гуманитарная помощь была доставлена к месту назначения в Киевском районе. Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Со стороны таможенных и пограничных служб как Беларуси, так и Украины оказано всевозможное содействие, большая помощь от посольства Беларуси в Украине. В разное время Беларусь оказывала гуманитарную помощь 40 странам мира, но на территорию Украины такой груз доставлен впервые. Александр Добриян, СТВ:

Грузовики МЧС Беларуси прибыли на склад Международного Комитета Красного Креста в Киевском районе. Сейчас идет разгрузка. В течение недели все продукты и предметы гигиены будут расформированы вот в такие продовольственные и гигиенические наборы – в каждой коробке все необходимое для обеспечения жизнедеятельности одного человека в течение месяца. На этом этапе дело в свои руки берет Красный Крест – это единственная гуманитарная организация, которая сегодня имеет возможность работать по обе стороны разграничительной линии.