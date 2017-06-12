Глава Красного Креста в Украине: для нас очень важна помощь Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь протянула руку помощи Украине. Гуманитарный груз, предназначенный всем нуждающимся в зоне конфликта на юго-востоке страны, 12 июня прибыл в Киев. Консервы, крупы, средства гигиены – в общем, все самое необходимое – белорусские спасатели передали миссии Международного Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Далее организация займется доставкой груза адресатам, среди которых немало детей и стариков. О том, что Беларусь окажет помощь соседям, заявил белорусский лидер на встрече со своим украинским коллегой в Чернобыле 26 апреля.
В грузовиках с эмблемой МЧС Беларуси все самое необходимое: консервы, крупы, макароны, мука, сахар, средства гигиены – 58 тонн всего того, что в обычной жизни кажется естественной нормой, а в зоне боевых действий имеет ценность которую порой даже нельзя выразить в денежном эквиваленте.
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины:
Люди, которые проживают вдоль линии разграничения, где постоянно идут какие-то боевые действия, такую жизнь нельзя назвать комфортной, удобной. Там достаточно много людей проживает преклонного возраста. Естественно, они нуждаются в помощи.
Из Минска до Киева чуть больше шестисот километров. Ближе к обеду гуманитарная помощь была доставлена к месту назначения в Киевском районе.
Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Со стороны таможенных и пограничных служб как Беларуси, так и Украины оказано всевозможное содействие, большая помощь от посольства Беларуси в Украине.
В разное время Беларусь оказывала гуманитарную помощь 40 странам мира, но на территорию Украины такой груз доставлен впервые.
Александр Добриян, СТВ:
Грузовики МЧС Беларуси прибыли на склад Международного Комитета Красного Креста в Киевском районе. Сейчас идет разгрузка. В течение недели все продукты и предметы гигиены будут расформированы вот в такие продовольственные и гигиенические наборы – в каждой коробке все необходимое для обеспечения жизнедеятельности одного человека в течение месяца.
На этом этапе дело в свои руки берет Красный Крест – это единственная гуманитарная организация, которая сегодня имеет возможность работать по обе стороны разграничительной линии.
Напомню, впервые идея гуманитарной помощи Украине прозвучала 26 апреля на встрече президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Глава Беларуси пообещал, что наш народ окажет гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне военного конфликта. Уже 4 мая соответствующие решения были приняты на уровне правительства.
Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:
Это инициатива Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко – поставить гуманитарную помощь в Украину в зону конфликта. И принципиальное решение, чтобы эта гуманитарная помощь попала по обе стороны конфликта.
Окончательным адресатам помощь должна поступить уже до конца этого месяца. Доставка гуманитарной помощи Красным Крестом осуществляется по графику с учетом активности боевых действий. Основной критерий – безопасность.
Алан Эшлиманн, руководитель представительства Международного Комитета Красного Креста в Украине:
Мы регулярно оказываем помощь 40 тысячам людей, проживающим в зоне конфликта, поэтому для нас очень важна помощь Беларуси. Что касается распределения помощи, то ключевой вопрос – это вопрос безопасности: мы постоянно сталкиваемся с обстрелами. Для того чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и людей, кому адресована помощь, постоянно держим контакт со всеми сторонами конфликта.
До конца этой недели белорусская гуманитарная помощь будет доставлена транспортом Красного Креста в Славянск, Северодонецк, Луганск и Донецк – склады в этих городах играют роль логистических центров – а оттуда нуждающимся.