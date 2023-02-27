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Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?

27 февраля 2023 14:02
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Новости Беларуси. Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой иностранных языков филологического факультета БГПУ имени Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?-1

Сотрудничество началось еще в 2020-м, но официально свои отношения учреждения закрепили только сейчас. Благодаря такому партнерству удастся решить сразу несколько задач. Одна из них – углубленное изучение гимназистами иностранного языка.  

Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?-4

Второй аспект – поступление ребят в вузы. Большинству удается реализовать эту цель. Например, в 2022-м студентами стали более 80 % выпускников гимназии. Планируется, что ребята будут поступать в БГПУ и возвращаться на работу. Сейчас почти 20 педагогов гимназии – ее выпускники.  

Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?-7

Екатерина Коледа, учитель гимназии Фаниполя:  
У 2017 годзе скончыла дзяржаўную ўстанову адукацыі гімназію горада Фаніпаля. Пасля заканчэння паступіла ў вышэйшую навучальную ўстанову БДПУ імя Максіма Танка. І калі я даведалася, што змагу размеркавацца ў сваю родную гімназію, была вельмі ўзрадавана. Таму што ў мяне засталіся добрыя пачуцці пасля сваіх школьных гадоў.  

Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?-10

Татьяна Пивоварчик, учитель гимназии Фаниполя:  
Безусловно, изучение иностранного языка на повышенном уровне помогает, содействует и способствует тому, чтобы ребятам было легче сдавать в будущем централизованное тестирование и поступать в вузы.  

Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?-13

Галина Мойсейчик, директор гимназии Фаниполя:  
В прошлом учебном году наши выпускники поступили в БГПУ имени Максима Танка. Наши три выпускника. У них целевые направления – это учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель истории. Мы очень надеемся, что наши выпускники вернутся к нам обратно, сюда на работу.  

Гимназия Фаниполя заключила договор с кафедрой филфака БГПУ им. Танка. Что это даст её ученикам?-16

Для учащихся гимназии планируют проводить семинары и вебинары. Ребята будут ездить в университет для подготовки к олимпиадам по иностранным языкам. Предусматривается сотрудничество в научно-практических конференциях и написании творческих работ.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Екатерина Коледа # Татьяна Пивоварчик # Галина Мойсейчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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