Гимназист из Копыля вошёл в число победителей международного музыкального фестиваля. Вот что он рассказывает

Новости Беларуси. Копыльский гимназист Роман Марукин вошел в число победителей международного музыкального фестиваля «Пульс нашего времени», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Копыльский гимназист Роман Марукин вошел в число победителей международного музыкального фестиваля «Пульс нашего времени», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Роман Марукин стал финалистом открытого патриотического конкурса «Посвящается Родине!» В нем участвовали исполнители из стран СНГ и юные таланты из Европы. Мальчик выступил с вокальной композицией «Звездный путь», чем покорил членов жюри. Подготовкой гимназиста занималась педагог Наталья Финке.
Наталья Финке, учительница музыки гимназии № 1 Копыля имени Н. В. Ромашко:
Эта песня у нас уже была готова, мы ее разучивали, немножко не в той тональности, но опустили, вернулись в исходную тональность. И вот как-то пошло, пошло, пошло, она легла ему на голос, на душу, на сердце. Он как-то ее исполнил, пропустил через себя.
Роман Марукин, ученик гимназии № 1 Копыля имени Н. В. Ромашко:
Эту песню мы еще полгода назад выбрали. Она показывает, что нельзя сдаваться никогда, что нужно идти к своей цели упрямо и достигать ее. Сейчас мы перестроились на интернет-конкурсы, то есть по записи, и будем пробовать дальше занимать места и побеждать.
Сейчас Роман готовится сразу к двум международным конкурсам: «Здравствуй, мир!» и «Рождественский звон».