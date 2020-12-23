Гимназист из Копыля вошёл в число победителей международного музыкального фестиваля. Вот что он рассказывает

Роман Марукин стал финалистом открытого патриотического конкурса «Посвящается Родине!» В нем участвовали исполнители из стран СНГ и юные таланты из Европы. Мальчик выступил с вокальной композицией «Звездный путь», чем покорил членов жюри. Подготовкой гимназиста занималась педагог Наталья Финке.

Наталья Финке, учитель ница музыки г имназии № 1 Копыля имени Н . В. Ромашко: Эта песня у нас уже была готова, мы ее разучивали, немножко не в той тональности, но опустили, вернулись в исходную тональность. И вот как-то пошло, пошло, пошло, она легла ему на голос, на душу, на сердце. Он как-то ее исполнил, пропустил через себя.

Роман Марукин, ученик гимназии № 1 Копыля имени Н. В. Ромашко:

Эту песню мы еще полгода назад выбрали. Она показывает, что нельзя сдаваться никогда, что нужно идти к своей цели упрямо и достигать ее. Сейчас мы перестроились на интернет-конкурсы, то есть по записи, и будем пробовать дальше занимать места и побеждать.

Сейчас Роман готовится сразу к двум международным конкурсам: «Здравствуй, мир!» и «Рождественский звон».