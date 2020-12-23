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В Крупском районе новогодние деревья можно купить сразу в 14 местах. Сколько они стоят?

23 декабря 2020 14:26
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Новости Беларуси. Елочные базары начали работать в Минской области. Только в Крупском районе праздничную красавицу можно приобрести сразу в 14 точках продажи. Две из них расположились непосредственно в Крупках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе новогодние деревья можно купить сразу в 14 местах. Сколько они стоят?-1

Покупателям предложат елки и сосны, можно купить и новогодние букеты. Цена – от 9,5 рубля в лесничествах и 14 городе. Кстати, все елки выращивали специально для продажи.

В 2020 году в районе планируют продать около тысячи новогодних деревьев. Объемы уже заготовлены. Живые деревья по-прежнему пользуются спросом, как и красавицы в кадках.

В Крупском районе новогодние деревья можно купить сразу в 14 местах. Сколько они стоят?-4

Светлана Леонова, начальник отдела Крупского лесхоза:
Приобретая новогоднее дерево в кадке, мы поддерживаем идею сохранения живого дерева. В последующем можно сохранить до весны дерево и высадить его на неделе леса в период посадки либо же там, где хотелось бы. Можно с детками это сделать и привить культуру сохранения деревьев детям.

В Крупском районе новогодние деревья можно купить сразу в 14 местах. Сколько они стоят?-7

Напомним, за самостоятельную вырубку деревьев предусмотрен штраф до тысячи рублей.

# Новый год # общество # Светлана Леонова # Фотофакт

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