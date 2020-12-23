В Крупском районе новогодние деревья можно купить сразу в 14 местах. Сколько они стоят?

Новости Беларуси. Елочные базары начали работать в Минской области. Только в Крупском районе праздничную красавицу можно приобрести сразу в 14 точках продажи. Две из них расположились непосредственно в Крупках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Покупателям предложат елки и сосны, можно купить и новогодние букеты. Цена – от 9,5 рубля в лесничествах и 14 городе. Кстати, все елки выращивали специально для продажи.

В 2020 году в районе планируют продать около тысячи новогодних деревьев. Объемы уже заготовлены. Живые деревья по-прежнему пользуются спросом, как и красавицы в кадках.