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В КНДР при спуске на воду эсминца в присутствии Ким Чен Ына произошел инцидент

22 мая 2025 10:09
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В КНДР при спуске на воду эсминца в присутствии Ким Чен Ына произошел инцидент-0

Во время торжественной церемонии спуска на воду в Северной Корее нового эсминца произошла авария, свидетелем которой стал Ким Чен Ын. Об этом пишет ТАСС.

5000-тонное судно было испорчено из-за ошибки при спуске: кормовая часть корабля преждевременно сошла со стапеля, повредив днище, в то же время носовая часть осталась на месте.

Лидер КНДР назвал произошедшее «недопустимым преступлением», вызванным небрежностью и ненаучным подходом, и требует отремонтировать судно к июньскому пленуму Центрального комитета партии. Кроме того, он предупредил, что ответственные лица из оборонных и судостроительных организаций должны проанализировать ошибки.

Фото: pixabay

# Международная политика

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