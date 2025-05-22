В КНДР при спуске на воду эсминца в присутствии Ким Чен Ына произошел инцидент

Во время торжественной церемонии спуска на воду в Северной Корее нового эсминца произошла авария, свидетелем которой стал Ким Чен Ын. Об этом пишет ТАСС.



5000-тонное судно было испорчено из-за ошибки при спуске: кормовая часть корабля преждевременно сошла со стапеля, повредив днище, в то же время носовая часть осталась на месте.

Лидер КНДР назвал произошедшее «недопустимым преступлением», вызванным небрежностью и ненаучным подходом, и требует отремонтировать судно к июньскому пленуму Центрального комитета партии. Кроме того, он предупредил, что ответственные лица из оборонных и судостроительных организаций должны проанализировать ошибки.