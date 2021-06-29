Гидропушка, парикмахерская и буфет. Побывали в легендарной «Бане №1» и узнали, что там поменялось после ремонта

Новости Беларуси. Легендарная «Баня № 1» на улице Богдана Хмельницкого открылась после реконструкции, которая длилась почти два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пять лет назад состояние здания признали аварийным. Реконструкция объекта началась в августе 2019 года. Сейчас это современный банно-оздоровительный комплекс. Фасад здания постарались воссоздать. Он, как и прежде, из красного кирпича.

На первом этаже расположен бассейн с тремя дорожками для плавания, гидропушкой, водопадом и массажером для ступней. Есть здесь и мини-парикмахерская, а также буфет.

На втором этаже разместили мужские и женские залы с лавками из искусственного камня, купелями, парными и душевыми. В общих отделениях, номерах, бассейне, душевых полы с подогревом.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Конечно, это уже не «Баня № 1», которую хорошо помнят коренные жители Минска. Сегодня это банно-оздоровительный комплекс со всеми процедурами. Я думаю, что этот объект будет востребован, его долго ждали. Для многих это история, ностальгия, хорошие, добрые воспоминания детства.

Анатолий Марченко, директор УП «Городские бани»:

После реконструкции здесь основное преимущество, что это баня стала с бассейном. Бассейн 17 на 7, глубина 1,5-1,6 метра. Здесь для клиентов гидропушка, водопад и гейзеры. Три гейзера, и даже предусмотрены подсветка очень красивая и такое волнение воды, как в море.

Зоя Маковская:

Приезжала всегда в эту баню на первый пар, что называется. Получала огромное удовольствие и ждала, что откроется эта баня.