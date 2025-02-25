Как понять, что у вас анемия? Узнали у врача-гематолога

По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого недуга страдают более двух миллиардов людей в мире. Анемия – это заболевание, которое характеризуется недостатком красных кровяных клеток, или гемоглобина, в крови. Такой дефицит может оказать значительное влияние на общее состояние здоровья, так как именно благодаря гемоглобину кровь способна переносить кислород к тканям и органам.

Леонид Колбаско, врач-гематолог медицинского центра «Нордин»:

Наиболее часто встречаемыми анемиями, распространенными из всех анемий, являются железодефицитные анемии. Это 90 % всех анемий. Железодефицитными анемиями чаще болеет женская половина человечества. Когда наступает беременность, она усугубляет эту ситуацию. Сейчас многие женщины занимаются спортом – это тоже дополнительный фактор, являются донорами препаратов крови – это также является усугубляющим фактором.

Когда уровень гемоглобина понижен, ткани не получают необходимого количества кислорода, что может привести к характерным для анемии симптомам. Леонид Колбаско:

Обычно обращает на себя внимание появление какой-то слабости, недомогание, повышенная утомляемость. Конкретно по железодефицитным анемиям, это может быть повышенное выпадение волос, ломкость ногтей, изменение вкусовых качеств: нравятся запахи острые – лаки, краски. При появлении симптомов анемии необходимо обратиться к врачу общей практики или терапевту, который при необходимости направит к гематологу.

Механизмы развития анемии могут быть разными – это недостаток железа в рационе, нарушение всасывания питательных веществ, хронические болезни или даже наследственные факторы. Каждое из этих состояний требует внимательного подхода к диагностике и лечению. Леонид Колбаско:

Начальной стадией дефицита железа является латентный, скрытый дефицит железа: когда общий анализ крови в норме, но снижается уровень запасов железа в организме, показатель сывороточного ферритина. Следующая стадия – это легкая степень анемии, когда гемоглобин снижается ниже нижней границы нормы, которая является 120 граммов на литр, и до 90 граммов на литр. Если меньше 90 граммов на литр, до 70 граммов на литр – это средняя степень тяжести анемии. И при снижении гемоглобина менее 70 граммов на литр – это тяжелая степень анемии.