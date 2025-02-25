Как понять, что у вас анемия? Узнали у врача-гематолога
По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого недуга страдают более двух миллиардов людей в мире. Анемия – это заболевание, которое характеризуется недостатком красных кровяных клеток, или гемоглобина, в крови. Такой дефицит может оказать значительное влияние на общее состояние здоровья, так как именно благодаря гемоглобину кровь способна переносить кислород к тканям и органам.
Леонид Колбаско, врач-гематолог медицинского центра «Нордин»:
Наиболее часто встречаемыми анемиями, распространенными из всех анемий, являются железодефицитные анемии. Это 90 % всех анемий. Железодефицитными анемиями чаще болеет женская половина человечества. Когда наступает беременность, она усугубляет эту ситуацию. Сейчас многие женщины занимаются спортом – это тоже дополнительный фактор, являются донорами препаратов крови – это также является усугубляющим фактором.
Когда уровень гемоглобина понижен, ткани не получают необходимого количества кислорода, что может привести к характерным для анемии симптомам.
Леонид Колбаско:
Обычно обращает на себя внимание появление какой-то слабости, недомогание, повышенная утомляемость. Конкретно по железодефицитным анемиям, это может быть повышенное выпадение волос, ломкость ногтей, изменение вкусовых качеств: нравятся запахи острые – лаки, краски. При появлении симптомов анемии необходимо обратиться к врачу общей практики или терапевту, который при необходимости направит к гематологу.
Механизмы развития анемии могут быть разными – это недостаток железа в рационе, нарушение всасывания питательных веществ, хронические болезни или даже наследственные факторы. Каждое из этих состояний требует внимательного подхода к диагностике и лечению.
Леонид Колбаско:
Начальной стадией дефицита железа является латентный, скрытый дефицит железа: когда общий анализ крови в норме, но снижается уровень запасов железа в организме, показатель сывороточного ферритина. Следующая стадия – это легкая степень анемии, когда гемоглобин снижается ниже нижней границы нормы, которая является 120 граммов на литр, и до 90 граммов на литр. Если меньше 90 граммов на литр, до 70 граммов на литр – это средняя степень тяжести анемии. И при снижении гемоглобина менее 70 граммов на литр – это тяжелая степень анемии.
Анемия зачастую говорит о наличии других проблем в организме, поэтому для эффективного лечения необходимо не только восполнить нехватку железа, но и выявить и устранить основную причину, способствующую развитию данной патологии.
Леонид Колбаско:
Лечение медикаментозное: лечится препаратами железа и фолиевой кислоты. Почему фолиевой кислоты? Потому что при длительном дефиците железа может еще развиваться дополнительно дефицит фолиевой кислоты. Принимать препараты железа необходимо за полчаса до еды, нельзя употреблять одновременно кофе, чай, молочные продукты. Все это нарушает всасываемость препаратов железа.
*На правах рекламы.