Генеральный план застройки Минска до 2030 года

[12 фото+видео].

На здание возле гостиницы «Беларусь» будут садиться вертолеты

Скорректированный генеральный план Минска до 2030 года сегодня представили Президенту – это 8 томов, 2,5 тысячи страниц: результат работы специалистов 25 проектных институтов. Александр Лукашенко одобрил планы столичных градостроителей и зодчих. Минские архитекторы предложили построить вторую кольцевую автодорогу, возвести возле цирка современный гостиничный комплекс под известным европейским брендом и потратить 7 триллионов рублей на создание инфраструктуры к чемпионату мира по хоккею 2014 года.

Виктор Никитин, председатель комитета по градостроительству Мингорисполкома:

- Мы глубоко убеждены, что население Минска должно составлять не больше 2 миллионов человек. Если более 25-30% населения страны начинают смещаться в сторону столицы, происходит наращивание транспортной инфраструктуры. В Москве, например, в этом плане - просто апокалипсис.

В довоенном генеральном плане Минска значились цифры от 250 тысяч жителей до 500 тысяч. Генплан 1965 года оперировал цифрами до 1 миллиона.

Возросшее число желающих жить и работать в столице повлекло за собой увеличение транспортного потока. И уже неизбежны проблемы парковок и автомобильных пробок. В откорректированном Генплане заложили новую стратегию – строительство городов-спутников. Первыми на очереди – Смолевичи и Заславль.

Ещё одна спасительная идея – создание 2-ой МКАД. Вторая кольцевая, соединяющая магистральные направления Москва - Берлин и Вильнюс – Киев, поможет рассредоточить нагрузку транзитных грузовых потоков и вынести логистические центры за пределы города.

Александр Лукашенко:

- Минск должен прирастать за счет городов-спутников. Уплотнять Минск мы, конечно, будем, но здесь уже особо не уплотнишься: это две-пять тысяч человек, не больше. Что касается второго кольца, - оно обязательно нужно. Уже загазован Минск из-за существующей кольцевой. И транзит мы здорово могли бы рассредоточить. Но, опять же, надо все просчитать.

Виктор Никитин, председатель комитета по градостроительству Мингорисполкома:

- Мы планируем закрыть Верхний город Минска от транспорта.

МИНСК ОТКРЫТ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня свой вклад в архитектурный образ белорусской столицы захотели внести представители известного мирового отельного бренда «Кемпински». Свой гостиничный комплекс в стиле барокко они предлагают возвести в самом центре белорусской столицы – возле цирка, на берегу Свислочи.

Сергей Чобан, архитектор проекта (Германия):

- Я в восторге от ясных, четких градостроительных ансамблей: проспект Независимости с площадью Победы. Мы хотим тактично интегрировать наш многофункциональный комплекс в парковые зоны. Мы стараемся здесь применить green building.

Рето Виттвер, главный управляющий группой отелей «Кемпински»

- Минск для нас является объектом наивысшей важности. Мы представлены в России, очень хорошо – в Европе, но Минск до сих пор отсутствовал в нашей стратегии. Здесь мы имеем возможность работать в историческом центре – и это особенно ценно для нас.

МИНСК - ГОРОД СПОРТИВНЫЙ

А в преддверии чемпионата мира по хоккею 2014 года – тем более. Чтобы соблюсти все международные стандарты и принять именитых иностранных гостей, нужно усовершенствовать инфраструктуру: не только спортивную, но и транспортную. Столичные архитекторы выбрали микрорайон Чижовка для спортивных баталий. Здесь возведут культурно-развлекательный комплекс и приведут в порядок Минский зоопарк.

А вот территория, прилегающая к стадиону Динамо, будет преображаться до неузнаваемости. Здесь начнется реконструкция квартала в пределах улиц Свердлова – Ульяновская – Ленина – Кирова. Динамо оставят без кардинальных изменений. Вокруг самого стадиона к 2014 году запланировали строительство нескольких высококлассных гостиниц. А вот новое футбольное поле возведут на месте нынешнего стадиона «Трактор» (возле Партизанского проспекта) - к концу 2013 года.

Спортивную тему продолжили и возле большого макета: на нем узнаваема гостиница Беларусь – её все-таки оставят. Правда, рядом разместят более значительное и современное сооружение – с вертолетной площадкой на крыше. Это будет многофункциональный спортивный и деловой комплекс.

Глава государства в целом одобрил все задумки градостроителей. А завершили архитектурную беседу всё той же спортивной темой – обсудили, каких мировых звезд хоккея мы можем пригласить на открытие комплекса «Минск–Арена».