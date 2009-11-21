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Генеральный план застройки Минска до 2030 года

21 ноября 2009 18:58
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На здание возле гостиницы «Беларусь» будут садиться вертолеты  [12 фото+видео].

Скорректированный генеральный план Минска до 2030 года сегодня представили Президенту – это 8 томов, 2,5 тысячи страниц: результат работы специалистов 25 проектных институтов. Александр Лукашенко одобрил планы столичных градостроителей и зодчих. Минские архитекторы предложили построить вторую кольцевую автодорогу, возвести возле цирка современный гостиничный комплекс под известным европейским брендом и потратить 7 триллионов рублей на создание инфраструктуры к чемпионату мира по хоккею 2014 года.

генплан минска

Виктор Никитин, председатель комитета по градостроительству Мингорисполкома:
- Мы глубоко убеждены, что население Минска должно составлять не больше 2 миллионов человек. Если более 25-30% населения страны начинают смещаться в сторону столицы, происходит наращивание транспортной инфраструктуры. В Москве, например, в этом плане - просто апокалипсис.

В довоенном генеральном плане Минска значились цифры от 250 тысяч жителей до 500 тысяч. Генплан 1965 года оперировал цифрами до 1 миллиона.

Возросшее число желающих жить и работать в столице повлекло за собой увеличение транспортного потока. И уже неизбежны проблемы парковок и автомобильных пробок. В откорректированном Генплане заложили новую стратегию – строительство городов-спутников. Первыми на очереди – Смолевичи и Заславль.

Ещё одна спасительная идея – создание 2-ой МКАД. Вторая кольцевая, соединяющая магистральные направления Москва - Берлин и Вильнюс – Киев, поможет рассредоточить нагрузку транзитных грузовых потоков и вынести логистические центры за пределы города.

генплан минска

Александр Лукашенко:
- Минск должен прирастать за счет городов-спутников. Уплотнять Минск мы, конечно, будем, но здесь уже особо не уплотнишься: это две-пять тысяч человек, не больше. Что касается второго кольца, - оно обязательно нужно. Уже загазован Минск из-за существующей кольцевой. И транзит мы здорово могли бы рассредоточить. Но, опять же, надо все просчитать.

Виктор Никитин, председатель комитета по градостроительству Мингорисполкома:
- Мы планируем закрыть Верхний город Минска от транспорта.

МИНСК ОТКРЫТ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня свой вклад в архитектурный образ белорусской столицы захотели внести представители известного мирового отельного бренда «Кемпински». Свой гостиничный комплекс в стиле барокко они предлагают возвести в самом центре белорусской столицы – возле цирка, на берегу Свислочи.

Сергей Чобан, архитектор проекта (Германия):
- Я в восторге от ясных, четких градостроительных ансамблей: проспект Независимости с площадью Победы. Мы хотим тактично интегрировать наш многофункциональный комплекс в парковые зоны. Мы стараемся здесь применить green building.

Рето Виттвер, главный управляющий группой отелей «Кемпински»
- Минск для нас является объектом наивысшей важности. Мы представлены в России, очень хорошо – в Европе, но Минск до сих пор отсутствовал в нашей стратегии. Здесь мы имеем возможность работать в историческом центре – и это особенно ценно для нас.

МИНСК - ГОРОД СПОРТИВНЫЙ

А в преддверии чемпионата мира по хоккею 2014 года – тем более. Чтобы соблюсти все международные стандарты и принять именитых иностранных гостей, нужно усовершенствовать инфраструктуру: не только спортивную, но и транспортную. Столичные архитекторы выбрали микрорайон Чижовка для спортивных баталий. Здесь возведут культурно-развлекательный комплекс и приведут в порядок Минский зоопарк.

А вот территория, прилегающая к стадиону Динамо, будет преображаться до неузнаваемости. Здесь начнется реконструкция квартала в пределах улиц Свердлова – Ульяновская – Ленина – Кирова. Динамо оставят без кардинальных изменений. Вокруг самого стадиона к 2014 году запланировали строительство нескольких высококлассных гостиниц. А вот новое футбольное поле возведут на месте нынешнего стадиона «Трактор» (возле Партизанского проспекта) - к концу 2013 года.

Спортивную тему продолжили и возле большого макета: на нем узнаваема гостиница Беларусь – её все-таки оставят. Правда, рядом разместят более значительное и современное сооружение – с вертолетной площадкой на крыше. Это будет многофункциональный спортивный и деловой комплекс.

Глава государства в целом одобрил все задумки градостроителей. А завершили архитектурную беседу всё той же спортивной темой – обсудили, каких мировых звезд хоккея мы можем пригласить на открытие комплекса «Минск–Арена».

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

генплан минска

# общество # Лукашенко # План застройки Минска и Минской области

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