Гендиректор «Марко»: «Сделать, чтобы мы жили поистине в процветающей и удобной республике – это задача наша»

Новости Беларуси. Генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов рассказал о том, каких успехов достигло предприятие, что еще предстоит, а также о том, каков экономический потенциал региона.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

В эту пятилетку наша компания сделала модернизацию, в частности мехового комбината. Мы сейчас запустили новые виды продукции, выпускаем. И не только подкладочную, как запланировано, но и продукцию для пошива одежды, для кожгалантерейных изделий.

Мы участвуем в создании нашей новой Беларуси. Исторически это будет оценено через какое-то время. То, что мы независимое государство, я думаю, это неоспоримо. И вот сейчас это удержать, сделать, чтобы мы жили поистине в процветающей и удобной республике – это задача наша.

«Потенциал у нашей области есть»

Витебская область более сложная по сравнению с другими регионами. Но потенциал у нашей области есть: туристический бизнес можно развивать, мы – такая пограничная область. Нужно шагать дальше, смотреть и на Запад в том числе, я имею в виду по продажам продукции. Нам еще нужно научиться продавать.