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Гендиректор «Марко»: «Сделать, чтобы мы жили поистине в процветающей и удобной республике – это задача наша»

16 июля 2020 14:22
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Новости Беларуси. Генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов рассказал о том, каких успехов достигло предприятие, что еще предстоит, а также о том, каков экономический потенциал региона.

«Мы участвуем в создании нашей новой Беларуси. Исторически это будет оценено через какое-то время»

Гендиректор «Марко»: «Сделать, чтобы мы жили поистине в процветающей и удобной республике – это задача наша»-1

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:  
В эту пятилетку наша компания сделала модернизацию, в частности мехового комбината. Мы сейчас запустили новые виды продукции, выпускаем. И не только подкладочную, как запланировано, но и продукцию для пошива одежды, для кожгалантерейных изделий.  

Мы участвуем в создании нашей новой Беларуси. Исторически это будет оценено через какое-то время. То, что мы независимое государство, я думаю, это неоспоримо. И вот сейчас это удержать, сделать, чтобы мы жили поистине в процветающей и удобной республике – это задача наша.  

«Потенциал у нашей области есть»

Витебская область более сложная по сравнению с другими регионами. Но потенциал у нашей области есть: туристический бизнес можно развивать, мы – такая пограничная область. Нужно шагать дальше, смотреть и на Запад в том числе, я имею в виду по продажам продукции. Нам еще нужно научиться продавать.  

Гендиректор «Марко»: «Сделать, чтобы мы жили поистине в процветающей и удобной республике – это задача наша»-4

«Даже в отдельных моментах и лучше мы делаем» 

Мы уже сделать можем многое и сделать не хуже. Даже в отдельных моментах и лучше мы делаем или на уровне всех. Но продавать еще нам нужно всем вместе учиться. Задача – дошлифовать эти моменты на ближайшую пятилетку.

# Предприятия Беларуси # общество # Николай Мартынов # Фотофакт

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