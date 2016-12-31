«Где справляется с размахом и активно»: почему все больше иностранцев встречает Новый год в Минске

Минск становится все более популярным местом для встречи Нового года у иностранцев. Десятки туристов из России, Польши, Украины, Казахстана, Англии и многих других стран выбирают столицу Беларуси местом для празднования Нового года, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Из солнечного Туркменистана встречать Новый год в Минск прилетел Сейид. Уже восьмой раз парень услышит в праздничную ночь бой минских курантов. Однако традиции родной страны он чтит и не забывает.

Сейид Юмудов:

Новый год в Туркменистане празднуется 1 марта в связи с наступлением весны и весеннего благоденствия. Но традиции всегда остаются. В ночь с 31 декабря на 1 января мы празднуем европейский Новый год. Буквально 3-4 года мы пускаем огненные фонари, десятки, а то и сотни тысяч фонарей, которые зажигают небо.

Очередной Новый год в Минске очень важен для Сейида. А все потому, что именно здесь парень нашел свою любовь.

Сейид Юмудов:

Очередной Новый год я буду встречать со своей любимой девушкой. Она позвала меня к своим родителям. Для меня это волнительный момент, мы отметим действительно незабываемый Новый год.

Наши следующие герои – Виолетта и Леонид – этап знакомства с семьями друг друга уже прошли. Ребята родом из Латвии, но уже не первый год живут в Великобритании. А встречать Новый год пара прилетела в Минск.

В отличие от своего молодого человека, в нашем городе Виолетта бывала, однако только по работе. Идея встретить праздник в столице Беларуси пришла неслучайно. От первого визита у девушки остались самые теплые воспоминания, ей захотелось вновь приехать сюда, но уже исключительно для отдыха.

Леонид Поляков:

Сразу бросилась в глаза чистота и ухоженность улиц, поэтому пока все нравится. Мы живем в Англии, и Новый год там не справляют. Там справляют Рождество. А так как Рождество – это более семейный праздник, то, в принципе, каких-то особых гуляний там не происходит. Все дома, с друзьями, семьями. И поэтому чего-то активного нет. А мы хотели именно Новый год, как мы сами привыкли делать. И поэтому выбрали такое, где справляется Новый год с размахом, активно.

Прогуливаясь по столичным улицам, гости наслаждаются новогодней атмосферой и проникаются духом праздничного Минска.

Снимки на память и море улыбок. Каждый счастливый турист украшает собою город. Конечно, сам праздник и предновогодняя кутерьма в Латвии и Беларуси очень похожи. Это невольно напомнило нашим героям о детстве.

Виолетта Орлаускайте:

Я помню это чувство, когда утро бежишь, смотришь под елки подарки. Старалась прибежать раньше брата, по возможности забрав у него еще подарок, чтобы мне досталось побольше. А вообще это такое дружное, семейное – 1 января.

Новый год – один из немногих праздников, волшебство которого для многих со временем не блекнет. Леонид долгое время работал инженером на морском транспорте и путешествовал по многим странам.

Леонид Поляков:

Последние лет пять я не встречал Новый год дома, в привычной обстановке. Например, 2016 год я встречал в Сингапуре. Какие-то концерты в центре города, был грандиозный огромный салют в самом центре, было немереное количество народа, музыка. В принципе, примерно как и мы привыкли это делать. А вот 2014 год я встречал на острове Кюрасао. Это южноамериканский маленький островок недалеко от Колумбии. Там они его как-то странно отмечают, потому что это очень жаркая страна, там очень солнечно. Для нас атмосфера совершенно не новогодняя. И они с самого раненого утра 31 декабря начинают что-то взрывать. Там все какое-то полусамодельное, постоянно какой-то грохот, каждый взрывает, все в каком-то дыму. В целом, это забавно. И потом, когда уже ночь, они начинают делать грандиозный салют. Все весело, с таким южноамериканским колоритом, когда и музыка, и танцы.

Что касается нынешнего места жительства наших героев – Лондона, там с большим размахом отмечают Рождество.

Леонид Поляков:

Уже с конца ноября начинают украшать улицы. У них очень интересные рождественские ярмарки, где просто хорошая атмосфера, где можно выпить того же глинтвейна, погулять, посмотреть. Все закупаются подарками, все обсуждают. У них магическое таинство выбора индейки на рождественский ужин, все обсуждают, где и какие индейки взять.

Новый год вот-вот случится. Наши герои любят спонтанность, но план на новогоднюю ночь в Минске у них уже есть.

Виолетта Орлаускайте:

Конечно же, мы пойдем на площадь и посмотрим на массовое гуляние с фейерверками.

В Минске стараются создать все условия для комфортного пребывания иностранных туристов. В период новогодних праздников на маршрутах № 1 и № 100 традиционно проводятся аудиоэкскурсии на русском и английском языках. А для того, чтобы по-настоящему почувствовать праздник, достаточно теплых искренних улыбок, ведь язык добра не требует слов.

Леонид Поляков:

Пожелать людям в новом году хочется, чтобы он был не таким богатым на потрясения, как уходящий год. Геополитические или социальные. Чтобы он был более спокойным, стабильным. Чтобы люди просто мирно жили и получали удовольствие от жизни. Мне кажется, это самое главное.

Виолетта Орлаускайте:

Я бы хотела пожелать подарить чуточку счастья своим детям, радость, сказку. А еще не забывайте о том, что у вас, наверное, есть друзья и родственники за границей, обязательно пошлите им весточку. Даже самая маленькая открытка всегда доставляет огромное удовольствие.

Новый год стирает географические, этнические и любые другие границы. Ведь в этот праздник люди всего мира обращаются к небу, чтобы пожелать друг другу счастья в наступающем году.