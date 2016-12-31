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2016 год будет длиннее на одну секунду

31 декабря 2016 11:05
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Новости Беларуси. Нового 2017 года белорусам, как и жителям всей планеты, придется ждать на одну секунду дольше. Дело в том, что из-за неравномерного вращения планеты солнечное время немного отстает от сверхточного атомного.

Чтобы компенсировать эту разницу, в 23 часа 59 минут 59 секунд будет добавлена, так называемая секунда координации. Такое решение было принято Международной службой вращения земли. Впервые эту меру ввели в 1972 году. И чаще всего подобные корректировки происходят в июне и декабре високосных годов.

За время существования подобной практики дополнительная секунда вводилась уже 36 раз. Все электронные устройства самостоятельно переключатся на нужное время, а вот ручные часы придется переводить самостоятельно. Вот и получается, что кроме дополнительного дня, 2016 год подарит еще и дополнительную секунду. А, значит, будет больше времени загадать новогоднее желание, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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