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Где проходят самые интересные ярмарки в Минске

25 декабря 2018 12:30
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Самое время спланировать новогоднюю ночь и не пропустить главные новогодние мероприятия. Для того, чтобы наши телезрители могли без труда сориентироваться в огромном списке праздничных площадок, мы пригласили в студию программы «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.

Где проходят самые интересные ярмарки в Минске-1

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Городское пространство наполнено атмосферой праздника. У нас ярмарка в новом формате на Октябрьской площади — там появились новые торговые объекты очень красивые, которые освещаются огоньками, в оформлении всё поменялось. Ярмарка в Верхнем городе будет работать с 24 декабря по 5 января. 

Ярмарка у Дворца спорта — там стоят очень красивые деревянные домики, которые наполнены всевозможными сувенирами, сладостями и вкусными напитками. Поэтому выбор сегодня есть!

# Новый год # общество # Виталина Рудикова

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