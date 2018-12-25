Где проходят самые интересные ярмарки в Минске

Самое время спланировать новогоднюю ночь и не пропустить главные новогодние мероприятия. Для того, чтобы наши телезрители могли без труда сориентироваться в огромном списке праздничных площадок, мы пригласили в студию программы «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Городское пространство наполнено атмосферой праздника. У нас ярмарка в новом формате на Октябрьской площади — там появились новые торговые объекты очень красивые, которые освещаются огоньками, в оформлении всё поменялось. Ярмарка в Верхнем городе будет работать с 24 декабря по 5 января.

Ярмарка у Дворца спорта — там стоят очень красивые деревянные домики, которые наполнены всевозможными сувенирами, сладостями и вкусными напитками. Поэтому выбор сегодня есть!