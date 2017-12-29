Где ограничат движение в Минске в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь в Минске в районе Дворца спорта будет ограничено движение транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 22.00 31 декабря до завершения празднования будет перекрыто движение от улицы Немига в сторону проспекта Победителей, за исключением общественного транспорта. Также в это время будет исключена посадка и высадка пассажиров на расположенной по четной стороне Победителей остановке «Дворец спорта». В первый час нового года перед началом и до завершения праздничного фейерверка будет ограничено движение по Победителей на участке от Независимости до Машерова и по Сторожевской на участке от Богдановича до Машерова.