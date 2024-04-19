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Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах

19 апреля 2024 11:23
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Алина Трус, корреспондент:
Скоро летние каникулы. Вопрос трудоустройства подростков становится все актуальнее. Но стоит ли ждать лета, если можно начать уже сейчас?

Виолетта с понедельника по пятницу учит не только школьные уроки, но и исполняет свою давнюю мечту – стать дизайнером. Больше всего ей интересно заниматься вышивкой по ткани. Из последних работ – льняной шоппер, изготовленный своими руками.

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах-1

Виолетта Трепашко, работник Центра детей и молодежи «Эврика»:
Я изначально занималась именно рисунком. Здесь мне предложили показать свои навыки в шитье. Я очень хорошо справилась и до сих пор хожу на работу сюда.

На протяжении 20 лет Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» предлагает заинтересованным подросткам получить свой первый опыт работы. Ежегодно приходит более 90 человек. Трудоустроиться можно в любом из трех направлений. Одни выбирают озеленение территорий и подсобные работы, другие – декоративно-прикладное искусство.

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах-4

Чтобы стать хорошим сотрудником, главное – сильное желание и стремление получить полезные навыки. В «Эврике» ждут подростков от 14 до 18 лет. Для трудоустройства необходимо иметь при себе паспорт, медицинскую справку, заявление о приеме на работу, документ с места учебы и согласие одного из родителей. После оформления ребята знакомятся с графиком и приступают к делу.

Подробности в видео.

# Трудоустройство # общество # Алина Трус

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