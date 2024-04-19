Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах

Алина Трус, корреспондент:

Скоро летние каникулы. Вопрос трудоустройства подростков становится все актуальнее. Но стоит ли ждать лета, если можно начать уже сейчас? Виолетта с понедельника по пятницу учит не только школьные уроки, но и исполняет свою давнюю мечту – стать дизайнером. Больше всего ей интересно заниматься вышивкой по ткани. Из последних работ – льняной шоппер, изготовленный своими руками.

Виолетта Трепашко, работник Центра детей и молодежи «Эврика»:

Я изначально занималась именно рисунком. Здесь мне предложили показать свои навыки в шитье. Я очень хорошо справилась и до сих пор хожу на работу сюда. На протяжении 20 лет Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» предлагает заинтересованным подросткам получить свой первый опыт работы. Ежегодно приходит более 90 человек. Трудоустроиться можно в любом из трех направлений. Одни выбирают озеленение территорий и подсобные работы, другие – декоративно-прикладное искусство.