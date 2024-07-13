Газманов: «Мой самый любимый фестиваль!» Артист о «Славянке», интерактиве на концертах и здоровье

Его репертуар – это сплошные хиты. Композитор, поэт, артист, амбассадор ясных дней, не побоюсь этого слова, наш любимый Олег Газманов у нас в гостях.
Его репертуар – это сплошные хиты. Композитор, поэт, артист, амбассадор ясных дней, не побоюсь этого слова, наш любимый Олег Газманов у нас в гостях.
Александр Меженный, ведущий:
У нас тут уже прям зрительный зал собрался. Аплодисменты вам, Олег, спасибо, что вы сегодня с нами. Я хочу переиначить слова вашей песни: «Если рядом друзья и Газманов Олег, значит, это «Славянский базар».
Олег Газманов, народный артист России:
Ух ты, круто. Надо будет переписать слова и сделать эту песню.
Александр Меженный:
Отлично. Если что, авторский мне не надо, просто так, по дружбе. Я хотел как раз таки вот по поводу «Славянского базара» спросить у вас. Не поворачивается язык сказать: «гость «Славянского базара». Вы давний друг, в общем-то, вы старожил «Славянского базара». Как вам базар? Вы наблюдаете его развитие в течение многих лет. Вот про эти времена, вот сейчас то, что происходит, что скажете?
Олег Газманов:
Знаете, я за это время столько вот ответил на этот вопрос раз. На самом деле, сейчас я не готовился, просто мимо проезжал. Здесь еще вкусный завтрак, поэтому я так на велике проехал. И вы меня практически отловили. По поводу «Славянского базара», это мой любимый фестиваль. Это искренне, абсолютно. Потому что я считаю, что он не похож.
Вот смотрите, всегда ко мне собаки. Меня любят дети, женщины и собаки. Как только я куда-то выхожу, они ко мне подходят. Так вот фестиваль, значит. И он такой народный, с таким лицом, знаете, когда люди ходят, фестиваль не только на площадке, фестиваль во всем городе. Вот это мне дико нравится. Видно, что приезжают не только жители города, а с разных мест и с разных стран приезжают. И поэтому такая атмосфера очень хорошая, доброжелательная. И сам город очень красивый, чистый, очень много интересных скульптур, памятных знаков каких-то. И потом мне нравятся эти ремесла всякие выставлять, ярмарки. Я по ним... Просто очень жалко, что меня все знают, и я стараюсь как-то... И все равно невозможно проехать. Я так думал, что это кепка-невидимка, а на самом деле узнают...
Александр Меженный:
А нечего петь такие популярные песни просто, и все.
Подробности в интервью.