Газманов: «Мой самый любимый фестиваль!» Артист о «Славянке», интерактиве на концертах и здоровье

Его репертуар – это сплошные хиты. Композитор, поэт, артист, амбассадор ясных дней, не побоюсь этого слова, наш любимый Олег Газманов у нас в гостях.

Александр Меженный, ведущий:

У нас тут уже прям зрительный зал собрался. Аплодисменты вам, Олег, спасибо, что вы сегодня с нами. Я хочу переиначить слова вашей песни: «Если рядом друзья и Газманов Олег, значит, это «Славянский базар».

Олег Газманов, народный артист России:

Ух ты, круто. Надо будет переписать слова и сделать эту песню.

Александр Меженный:

Отлично. Если что, авторский мне не надо, просто так, по дружбе. Я хотел как раз таки вот по поводу «Славянского базара» спросить у вас. Не поворачивается язык сказать: «гость «Славянского базара». Вы давний друг, в общем-то, вы старожил «Славянского базара». Как вам базар? Вы наблюдаете его развитие в течение многих лет. Вот про эти времена, вот сейчас то, что происходит, что скажете?