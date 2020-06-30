Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

Новости Беларуси. На площади Победы запланировано патриотическое шествие «Беларусь помнит» с торжественным возложением цветов к монументу Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У стелы «Минск – город-герой» состоится торжественный гала-концерт. Специалисты монтируют сцену под открытым небом. Пятничным вечером в 23.00 небо над Минском озарят яркие залпы фейерверка. Их можно будет увидеть в 8 точках города.

В городе уже чувствуется праздничная атмосфера – вывески, флаги, устанавливают уже экраны. Я смотрю, что здесь концерт будет. То есть уже полным ходом подготовка.

Сейчас все больше и больше украшают именно в стиле флага Беларуси – красный, зеленый, белый.

Я заметил украшения. Видно, что кругом и символика, и флаги. Своей стране хочу пожелать отличного праздника, независимости, силы и процветания.