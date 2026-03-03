ГАИ ежедневно проводит рейдовые мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения

Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения сотрудники ГАИ ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Их цель – выявить и пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортом в состоянии опьянения. Именно такие водители создают на дороге наибольшую угрозу, и потому внимание инспекторов к ним – максимально пристальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также передача управления такому водителю – категорически запрещены действующим законодательством. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность – серьезные штрафы, лишение права управления. А в случае повторного или неоднократного совершения таких действий ответственность может перейти в уголовную.

Владислава Русакович, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска:

Вблизи дома №19 по улице Бурдейного задержан 34-летний водитель автомобиля Fiat. По результатам медицинского освидетельствования выявлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме обнаружено около 3 промилле алкоголя. Вблизи дома №11A по улице Голубка внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль Renault, за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате медицинского освидетельствования в организме правонарушителя обнаружено около 2 промилле алкоголя.

Инспекторы подчеркивают: каждый такой факт – это не просто нарушение, а реальная опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому рейды будут продолжаться, а контроль на дорогах – усиливаться. Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственными, не садиться за руль после употребления алкоголя и не допускать к управлению тех, кто может стать причиной ДТП.