В Витебской области торжественно стартовали мероприятия, посвященные Году белорусской женщины. Их открыла масштабная областная акция в формате марафона. Встреча прошла в 46-й средней школе имени Баграмяна, где собрались представительницы организации БСЖ северного региона. Всех участниц объединяет не только общее дело, но и искренняя любовь к творчеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняли участие женщины самых разных профессий – педагоги, врачи, инженеры: те, чья повседневная работа напрямую не связана с искусством. Они стали участницами презентации проекта «Васильковый ковер любви». Организаторы провели мастер-класс по маляванке: каждой участнице предложили создать собственный рисунок василька. Впоследствии все эти цветы сложатся в единое масштабное полотно – настоящий ковер из цветов, воплощающий идеи единства и созидания.

Оксана Зорина, член Белорусского союза мастеров народного творчества: Принимают участие гости в мероприятиях. Каждый может оставить свой мазок в данной работе. Нас это объединяет в единую работу. Мы творим общее дело, принося друг другу радость через творчество.

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации БСЖ, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:

Чем отличается Союз женщин от других организаций? Потому что любая инициатива идет от самих женщин и поэтому с удовольствием подхватывается. Поэтому все те мероприятия, которые направлены по реализации, будь то марафон или каких-то еще других проектов, они находят отклик у женщин различных профессий, различного статуса и самое главное – мы видим отдачу.

Увидеть красочное творение можно будет в День народного единства. Мероприятия Года белорусской женщины нацелены на то, чтобы дать представительницам прекрасной половины возможность раскрыться в новых амплуа и показать свою многогранность.