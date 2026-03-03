В Минске состоялся торжественный прием для высшего начальствующего состава ОВД и внутренних войск

Накануне Дня белорусской милиции в Минске состоялся торжественный прием для высшего начальствующего состава органов внутренних дел и внутренних войск. Мероприятие прошло в Зале Победы музея истории Великой Отечественной войны – месте, где соединяются память о подвиге народа и уважение к героям-освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особая роль – у ветеранского актива. Старшие товарищи помогают становлению молодых сотрудников, передавая опыт, основанный на принципах офицерской чести и милицейских традиций. Официальную часть открывал видеоматериал о работе Министерства. После приветственного слова министра участники обсудили актуальные задачи и перспективы развития ведомства.

Встречи генералов разных поколений стали доброй традицией. Здесь всегда подчеркивают: бывших милиционеров не бывает. Причастность к защите правопорядка остается на всю жизнь. И каждый из присутствующих по-прежнему готов прийти на помощь и поддержать тех, кто сегодня несет службу.

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда собирается весь генералитет Министерства внутренних дел, можно видеть всех сослуживцев, в том числе своих бывших руководителей, пообщаться. Самое главное – поделиться опытом. Здесь же и действующие сотрудники, начальники УВД, заместители, наш министр Иван Владимирович Кубраков. Я считаю, что традицию нужно поддерживать. А кто не помнит прошлое, у него будущего не будет, к сожалению.

Знаковым моментом стала презентация эксклюзивных часов, созданных специально для генералов МВД. Первые экземпляры вручены участникам встречи. На руках заслуженных руководителей они начали отсчет времени до 110-летия белорусской милиции. Генеральский погон на циферблате – напоминание о личном вкладе каждого в укрепление правопорядка. Первые часы из рук министра получил Валентин Аголец, в прошлом руководитель милицейского ведомства.

Иван Кубраков подчеркнул: такие встречи позволяют обмениваться опытом и сохранять преемственность. Он поблагодарил генералов за поддержку и отметил, что многие милицейские династии продолжают служить стране. Сегодня все – от рядовых до генералов – делают все возможное, чтобы в Беларуси сохранялись мир и порядок.