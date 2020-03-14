Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси
Священник показал уникальную икону в программе «В людях».
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Я Вам один секрет покажу. Вот видите – там Покров Божьей Матери. Обычно на западной стене канонически изображают Страшный суд.
Я говорю: «Подождите, ну какой Страшный суд? Что, наши святые перед Страшным судом предстают? Или Беларусь наша на Страшном суде уже? Покров Божьей Матери должен быть над нашей землёй». Мы взяли – святых убрали, а сделали только Божью матерь.
Но посмотрите, как красиво: видите, какой секрет здесь есть? Нет?
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не вижу.
Фёдор Повный:
А вот посмотрите, моргните. Облако в виде Беларуси. Вот Покров Божьей Матери над нашей землей.
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Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– как относится к смартфонам в церкви
– про жену и смысл любви
А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.