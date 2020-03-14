Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

Я говорю: «Подождите, ну какой Страшный суд? Что, наши святые перед Страшным судом предстают? Или Беларусь наша на Страшном суде уже? Покров Божьей Матери должен быть над нашей землёй». Мы взяли – святых убрали, а сделали только Божью матерь.