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Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

14 марта 2020 12:46
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Священник показал уникальную икону в программе «В людях».

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Я Вам один секрет покажу. Вот видите – там Покров Божьей Матери. Обычно на западной стене канонически изображают Страшный суд.

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси-1

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси-3

Я говорю: «Подождите, ну какой Страшный суд? Что, наши святые перед Страшным судом предстают? Или Беларусь наша на Страшном суде уже? Покров Божьей Матери должен быть над нашей землёй». Мы взяли – святых убрали, а сделали только Божью матерь.

Но посмотрите, как красиво: видите, какой секрет здесь есть? Нет?

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси-6

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не вижу.

Фёдор Повный:
А вот посмотрите, моргните. Облако в виде Беларуси. Вот Покров Божьей Матери над нашей землей.

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси-9

«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– как относится к смартфонам в церкви

– про жену и смысл любви

А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Иконы # общество # Федор Повный

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