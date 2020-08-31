Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую

Новости Беларуси. Прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Молебен с молитвой за Беларусь прошел во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Молебен с молитвой за Беларусь прошел во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возглавил богослужение митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
За мир и благоденствие на белорусской земле. Молебны о восстановлении спокойствия и прекращении распри прошли во всех православных храмах страны. Присоединиться к коллективной молитве просили и тех, кто не мог прийти в церковь. Священнослужители призывают прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Настоятель храма Всех Святых в Минске протоиерей Федор Повный призвал белорусов к скорейшему примирению.
Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника Всех Святых:
Нам всем сегодня как никогда нужно сохранить человечность, остаться людьми. Я знаю очень многих людей, которые (и по моему благословению в том числе) молятся. Потому что молитва требует прежде всего внутреннего умиротворения. И не нужно использовать церковь как политическую составляющую в решении своих не добрых и не божьих и не человеческих планов.