Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую

Новости Беларуси. Прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Молебен с молитвой за Беларусь прошел во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавил богослужение митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

За мир и благоденствие на белорусской земле. Молебны о восстановлении спокойствия и прекращении распри прошли во всех православных храмах страны. Присоединиться к коллективной молитве просили и тех, кто не мог прийти в церковь. Священнослужители призывают прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Настоятель храма Всех Святых в Минске протоиерей Федор Повный призвал белорусов к скорейшему примирению.