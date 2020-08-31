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Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую

31 августа 2020 19:35
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Новости Беларуси. Прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Молебен с молитвой за Беларусь прошел во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую-1

Возглавил богослужение митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.  

Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую-4

За мир и благоденствие на белорусской земле. Молебны о восстановлении спокойствия и прекращении распри прошли во всех православных храмах страны. Присоединиться к коллективной молитве просили и тех, кто не мог прийти в церковь. Священнослужители призывают прекратить оскорбления и угрозы в адрес политических оппонентов. Настоятель храма Всех Святых в Минске протоиерей Федор Повный призвал белорусов к скорейшему примирению.  

Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую-7

Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника Всех Святых:  
Нам всем сегодня как никогда нужно сохранить человечность, остаться людьми. Я знаю очень многих людей, которые (и по моему благословению в том числе) молятся. Потому что молитва требует прежде всего внутреннего умиротворения. И не нужно использовать церковь как политическую составляющую в решении своих не добрых и не божьих и не человеческих планов.   

# Православные в Беларуси # общество # Федор Повный # Вениамин # Фотофакт

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