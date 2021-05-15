Фронтовой, тыловой и блокадный. Рассказываем, из чего готовили хлеб во время войны

Новости Беларуси. Великая Отечественная война покалечила великое множество судеб. Холод, страх и голод были почти привычными для людей. И даже хлеб, к которому мы так привыкли, выглядел и готовился иначе, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Хлеб. Сейчас в магазине его можно найти на любой вкус и цвет, а ведь когда-то (в голодные военные годы) он был настоящим сокровищем, шансом на выживание. Был ли этот хлеб таким же вкусным, как сейчас? Едва ли, но тогда даже крошки ценились.

В военные годы хлеб был разным. Фронтовым, блокадным, тыловым. Общее у этих разных рецептов только одно – хлеб был невкусным. На ощупь напоминал глину, да и на вкус тоже. И воспоминания о рецептах того времени действительно бросают в дрожь.

Антонина Подберезкина:

Разный хлеб был, как кто жил. У кого-то совсем не было, от голода умирали, а кто-то с болот медунки собирали, щавель. Был не хлеб, а ком.

Валентина Марокко:

Ели овес, шелуху эту. Бывало, ешь – в горле застревает. Весной ходили картошку копать. Мы их обмоем, приносим домой эту шкурочку и напечем преснаков. Они такие вкусные были после обдерки овса! Мерзлая картошка. Уже ничего не было, собирала на своем огороде, думаю, такая вкусная была. Попробовала – нет, уже невкусно.

Это выдержки воспоминаний из научной работы учениц поселка Крупский. Они заинтересовались темой военного хлеба, собрали рассказы ветеранов о тех страшных временах. Узнали, что входило в состав продукта и как его готовили. Некоторые ветераны даже читали стихи о хлебе, потому что он был не просто едой, а символом.

Екатерина Гришанкова, ученица средней школы имени В.О. Криштопенко:

Я помню хлеб, военный, горький,

Он весь почти из лебеды.

В нем в каждой корке, каждой крошке

Был горький вкус людской беды.

И горе было частым гостем,

Им были детства дни полны.

Особо помним мы, что счастью

Был равен горький хлеб войны.

Мы так привыкли к мирной жизни, что совсем не понимаем настоящей ценности хлеба, а в годы Великой Отечественной войны он был святыней, его колоски хранили в кармане гимнастерки до самой Победы. Он был символом будущего. Об этом мне рассказала родная сестра моей подруги Алеся Волосач, которая бережно, по крупицам собирала материал о хлебе войны и передала его в наш школьный музей боевой славы «Память».

Хлеб войны был разный: фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб оккупированных районов, хлеб концлагерей. Но в его составе было очень мало основного продукта – муки – больше разных добавок, чаще даже несъедобных. Самым ужасным по составу был хлеб узников концлагерей, так называемый «остен-брот». В его состав входили отжимки сахарной свеклы, отруби, древесные опилки и целлюлозная мука из листьев или соломы. Не менее ужасным являлся хлеб блокадного Ленинграда. В его состав могли входить семечки подсолнуха, перемолотые ветки березы и отруби. Тем не менее такой хлеб ценился не на вес золота, а дороже.

На словах все это звучит жутко. Но на деле было еще страшнее. Только вдумайтесь: в блокадном Ленинграде форму для выпечки хлеба смазывали за неимением другого соляровым маслом. Есть эту буханку можно было, как говорили сами блокадники, только запивая водой и с молитвой. После последнего понижения нормы рабочий человек получал 200 граммов хлеба, а остальные и вовсе 125. Можно ли было жить с таким питанием? Нет. Можно ли было выжить? Иногда. Блокадный хлеб был самым страшным, но и фронтовой не сильно лучше.

Ксения Волосач, ученица средней школы имени В.О. Криштопенко:

Для его приготовления мы использовали картофель, который смешали с мукой. Утром, когда тесто подкисло, мы добавили еще картофеля и муки. Тесто стало густым, мы придали ему форму и отправили в духовку. Наш хлеб получился невзрачный на вид с ярко выраженным вкусом картофеля. Соль мы тоже не добавляли, потому что в те времена ее практически не было – хлеб получился пресный. Когда мы показали одноклассникам наш хлеб, они сказали, что не стали бы его есть. А о чем мечтали военные дети? Конечно, о том, чтобы поскорее наступил мир, чтобы вернуться домой и вдоволь наесться настоящего хлеба – больше ни о чем.

Девочки даже попробовали приготовить хлеб по рецепту тех времен. Всего три вареные картошины и две сырые, пара ложек муки, но все эти ингредиенты настоящие, не мерзлые, не гнилые, а тогда они были именно такими. И раньше это считалось настоящей буханкой. Ей питались сразу несколько человек. Хлеб готовился без соли, в войну ее и не было. Некоторые выпаривали этот привычный нам ингредиент из калийных удобрений и ели, потому что альтернативы не было.