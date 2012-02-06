Фрэнк Синатра. В нем 95% секса и только 5% его самого

Еще при жизни он стал легендой. Еще при жизни о нем ходило столько разных слухов и сплетен. Например, что он был сильно связан с американской мафией. Так это было на самом деле или нет, никто не знает.

Он обожал женщин. Может быть, поэтому такая чувственность в голосе.

Они тоже его очень любили. И его женами (а у него было 4 брака) и возлюбленными становились самые роскошные красавицы. Говорят, даже сама Мэрилин Монро некоторое время была его возлюбленной.

Когда он умер, в его гроб положили виски, которые он очень любил, сигары и золотую зажигалку.

Фрэнк Синатра был всегда улыбающийся, всегда в хорошем расположении духа, он просто стал символом процветающей Америки.

Ему принадлежали дома и ранчо, несколько радиостанций, самолеты. И очень трогательно, что у него была еще линия по производству соусов для спагетти – сказывались его итальянские корни.

Фрэнк Синатра родился в 1915 году. Его родители были выходцами их Италии. Прежде, чем стать артистом, ему пришлось поработать и официантом, и спортивным репортером. Но он стал певцом. Его первые исполнения – на танцевальных вечерах.

Через некоторое время стал очень популярен. Особенно в годы Второй мировой войны. Его песни обожали слушать американские солдаты.

В это же время Фрэнк Синатра начинает сниматься в кино. И вышло довольно много фильмов, их около 50, в которых он принимал участие. Он получит премию Оскар как актер. И у него будет несколько музыкальных премий Грэмми.

Во время съемок одного из фильмов он познакомится с голливудской красавицей актрисой Авой Гарднер. Она была невероятно хороша, одна из самых красивых женщин Голливуда. Настоящая хемингуэевская героиня – один из самых ее знаменитых фильмов это «Снега Килиманджаро».

В нее влюблялись все. В Аву Гарднер влюбился и Фрэнк Синатра. Влюбился так, что тотчас стал разводиться с женой, хотя у него было трое детей, и младшему сыну не было еще и полгода.

Говорят, через два дня после развода Фрэнк Синатра уже женился на Аве Гарднер.

Они очень любили друг друга. И когда Аву спрашивали, что она нашла во Фрэнке – а он был невысокого роста, довольно тщедушный, в общем-то, невзрачной внешности – она говорила: «Вы ничего не понимаете. В нем 95% секса и только 5% его самого».

Но влюбленные очень часто ссорились. Фрэнк Синатра очень ревновал свою красавицу-жену.

А она, будучи женщиной довольно легкомысленной, часто давала повод. Улетела на очередные съемки в Европу и там, в Испании, влюбилась в знаменитого тореро.

И с этой женщиной, которую многие считали эталоном совершенства, Фрэнк Синатра развелся. Говорят, он очень переживал, и фотография Авы Гарднер всегда будет в его доме.

От тоски и отчаяния он снова женится. На женщине, которая значительно его моложе. Но этот брак просуществует совсем недолго. А потом он снова женится – в четвертый, уже последний, раз. На девушке, которая работала в каком-то третьесортном шоу.

Говорят, у нее была совсем небезупречная репутация, но, к удивлению всех, она стала очень хорошей женой: послушной, внимательной, очень спокойной. А главное для Фрэнка Синатры, она никуда никогда от него не уезжала.

В 70-е годы артист почти совсем перестает выступать. А зачем? У него есть слава, успех, много денег.

Что любил он в жизни? Это дружбу с великими. Например, общался со всеми президентами Соединенных Штатов, начиная с Рузвельта. Был близким другом Джона Кеннеди.

Однажды, будучи у телевизора, он услышал, что в Лондоне умерла Ава Гарднер. Говорят, услышав эту новость, Фрэнк Синатра потерял сознание.

С этого момента он начинает стареть, начинает болеть. Болит у него сердце. За четыре года до смерти (а умер он в 1998 году) дает огромный концерт. Так как выглядит совсем неважно, даже надевает на себя парик, но публика от него в восторге. Америка любит его как прежде.

Фрэнк Синатра умер в лос-анджелесской больнице от очередного инфаркта.

Бедный итальянец, который достиг невероятного успеха. Был все время просто первым человеком в Голливуде. Его обожала вся Америка. А почему он стал таким? Наверное, потому, что был очень талантлив, невероятно обаятелен и очень умен.

Элеонора Езерская