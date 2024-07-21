Дмитрий Крутой поздравил первого трёхтысячника уборочной-2024

Наши аграрии с учетом рапса уже собрали более 2 миллионов 900 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва – это поле для трудовых подвигов. И его, можно считать, уже совершил абсолютный лидер нынешней уборочной Сергей Май. Комбайнер ЗАО «Серволюкс Агро» Могилевского района принес региону первую тысячу урожая нового хлеба. И дальше уже по накатанной. Преодолев двухтысячный рубеж, теперь первый в стране, кто может гордиться намолотом в 3 тысячи тонн. Эта уборочная для Сергея Мая четвертая по счету. Потомственный комбайнер пришел в профессию вслед за отцом. Его успехи и воспитали в Сергее отношение к работе: ко всему нужно подходить ответственно.

Сергей Май, комбайнер ЗАО «Серволюкс Агро»:

В хозяйстве работаю с 2007 года. Пришел – и понравилось. С отцом катался в детстве – и понравилось, пришел работать. Техника не подводит, современная, качественная. Урожай неплохой в этом году, в прошлом был похуже. В этом процентов на 20 получше. Зарплата хорошая, за каждую тысячу премии неплохие дают. Питание трехразовое. Данная организация предоставила дом для моей семьи. Мы в нем и живем и на данный момент выкупаем.