Фотовыставка о судьбах женщин в годы войны открылась в Национальной школе красоты

«Лица войны. Женский взгляд». Фотовыставка, посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылась в стенах Национальной школы красоты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские женщины внесли огромный вклад в победу над врагом. Наравне с мужчинами они сражались на фронте, лечили раненых, работали на заводах, были надежным тылом для бойцов. И несмотря на все тяготы, лишения, невыносимую боль утраты мужей, братьев и сыновей, они отдавали все силы, приближая победный май. Судьбы женщин в годы Великой Отечественной нашли отражение в сюжетах работ.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Этот проект реализован совместно с воинской частью 3214 при поддержке Белорусского республиканского союза молодежи. В проекте приняли участие финалистки республиканского национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Этим проектом мы хотим показать, что наши женщины, белоруски, способны на героические поступки. И показать тот героический подвиг нашей белорусской женщины, которая в годы войны не побоялась встать на защиту своей Родины.

Алексей Иванченко, фотохудожник проекта «Лица войны. Женский взгляд»:

Национальная школа красоты воспитывает подрастающее поколение. И мы этой выставкой хотим привить правильные ценности в преддверии такого праздника. Сделали выставку специально в цветах старого советского кино, чтобы снова привлечь внимание к старому кинематографу, интересным фильмам.