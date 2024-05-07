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Фотовыставка о судьбах женщин в годы войны открылась в Национальной школе красоты

07 мая 2024 11:31
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«Лица войны. Женский взгляд». Фотовыставка, посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылась в стенах Национальной школы красоты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотовыставка о судьбах женщин в годы войны открылась в Национальной школе красоты-1

Белорусские женщины внесли огромный вклад в победу над врагом. Наравне с мужчинами они сражались на фронте, лечили раненых, работали на заводах, были надежным тылом для бойцов. И несмотря на все тяготы, лишения, невыносимую боль утраты мужей, братьев и сыновей, они отдавали все силы, приближая победный май. Судьбы женщин в годы Великой Отечественной нашли отражение в сюжетах работ.

Фотовыставка о судьбах женщин в годы войны открылась в Национальной школе красоты-4

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
Этот проект реализован совместно с воинской частью 3214 при поддержке Белорусского республиканского союза молодежи. В проекте приняли участие финалистки республиканского национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Этим проектом мы хотим показать, что наши женщины, белоруски, способны на героические поступки. И показать тот героический подвиг нашей белорусской женщины, которая в годы войны не побоялась встать на защиту своей Родины.

Фотовыставка о судьбах женщин в годы войны открылась в Национальной школе красоты-7

Алексей Иванченко, фотохудожник проекта «Лица войны. Женский взгляд»:
Национальная школа красоты воспитывает подрастающее поколение. И мы этой выставкой хотим привить правильные ценности в преддверии такого праздника. Сделали выставку специально в цветах старого советского кино, чтобы снова привлечь внимание к старому кинематографу, интересным фильмам.

Фотовыставка о судьбах женщин в годы войны открылась в Национальной школе красоты-10

В рамках старта проекта состоялось театрализованное представление с участием финалисток и победительниц конкурса «Мисс Беларусь». А после гости мероприятия, а это военные, учащиеся военно-патриотических классов, студенты, приглашенные эксперты собрались на диалоговой площадке.

# Великая Отечественная война # общество # Божена Еремич

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