Фотостудии, шоу-румы, авторские квест-комнаты: что будет с «Горизонтом»?

Новые горизонты порой готовят сюрпризы. Так, в самом центре столицы, на улицах Куйбышева, Машерова и Киселёва, в промышленной когда-то зоне завода «Горизонт» сегодня бурлит жизнь. Тон и настроение старым зданиям задают молодые и креативные минчане.



Какие достижения помнят тяжёлые советские стены многочисленных корпусов бывшего радиозавода имени Ленина? Какое будущее их ждёт – в сюжете программы «Минск и минчане».

Ровно 77 лет назад, к годовщине Октябрьской революции, в Минске открыли радиозавод.

Крупное предприятие появилось после того, как годом ранее, в 1939 году, Красная Армия заняла Вильнюс, и советским руководством было решено передать город Литве.

Однако, все вильнюсские заводы были национализированы, а оборудование демонтировано и отправлено в СССР. Оборудование радиозавода Elektrit перевезли в Минск, где на базе лесопильно-мебельного завода «Деревообделочник» начали создавать новый радиозавод.

В рекордные сроки реконструкция нового «Радиозавода имени Молотова» была завершена.

В том же 1940 году начался выпуск легендарных сегодня приёмников «КИМ», «Пионер» и «Маршал».

Внешне новая техника не была оригинальна: приёмники формой повторяли польские аналоги Komandor и Herold, а вот отечественные электросхемы были качественно лучше.

Но песни из новых радиоприёмников лились недолго: во время Второй Мировой завод был разрушен, восстановили предприятие в 1947 году.



Тогда же радиоприёмник «Маршал» стал производиться под названием «Минск», а с 1950 года на его базе началось производство радиолы «Минск Р7». В 1957 году завод был переименован в «Минский радиозавод имени Ленина».

Следующее десятилетие ознаменовала эпоха транзисторных приёмников семейства «Океан» и признание радиозавода во всём СССР.









Последующий режим экономии и трудные годы перестройки подвергли минский завод суровым испытаниям, как и многих динозавров тяжёлой промышленности.

В итоге, узкопрофильный завод имени Ленина, как и сам Ленин, приказал долго жить.

Но, как известно, когда закрывается одна дверь, открывается другая. С 2007 года, уже в крепкой суверенной Беларуси, на площади бывшего радиозавода, совместно с партнёрами из Китая, стали выпускать бытовую технику.

Бизнес пошёл вперёд, покорять новые горизонты, оставив массивные корпуса завода в самом сердце Минска невостребованными. Но ненадолго. Мировая и европейская тенденции «окультуривания» промышленных зон в 2010-ых дошла и до Беларуси.

Здания бывшего завода стали вторым домом для креативного кластера Минска.



К примеру, «6-ой корпус», что на улице Куйбышева, сегодня гнездит дизайнерские шоу-румы, авторские квест-комнаты, игровые комнаты и многофункциональные фотостудии.

Одна из них – пространство для начинающих и развивающихся фотографов.

Здесь проводят лекции, тематические встречи, общаются и, конечно, фотографируют. На плёнку.

Антон Хадасевич, организатор проекта «Фотосквот»:

В коллекции нашего пространства представлены как самые массовые и популярные модели советской фототехники, как «ФЭДы», «Зорки», «Зениты», также есть очень интересные раритетные модели.

Например, двухобъективная TLR-камера 60-ых годов, очень интересной конструкции.



С помощью шахтного видоискателя мы сразу видим кадр так, как он есть. Это позволяет сразу компоновать и видеть готовый результат. Это немного упрощает компоновку кадра. Здесь мы всегда открыты и готовы прийти на помощь, и обучать, и развивать направление фотографии плёночной.

До начала преобразований площадка «Фотосквота», бывшая танцевальная студия, выглядела весьма неприглядно.

Василий Шумковский, организатор проекта «Фотосквот»:

Как мы попали в «Горизонт»? Было несколько вариантов именно заводов, но решили остаться в «Горизонте», потому что здесь распространено именно пространство, связанное с искусством арт-объектов, фотостудий. Достаточно молодёжное место.

И мы решили, что за счёт этого мы можем оказаться в плюсе. Так, собственно, и получилось. Основная идея – это популяризация именно плёночной фотографии, потому что это движение начало умирать, в том числе, в Беларуси, и у нас появилось такое желание и возможность – вдохнуть новую жизнь в плёночную фотографию в Минске.

Соседний, восьмой, корпус Горизонта, видно издалека: яркое здание, расписанное бразильскими художниками, современный культурный центр «Корпус».

Сейчас здесь проходит международная выставка «Граница».

Примечательно, что все экспонаты находятся в ящиках для транспортировки. И это не случайно.

Антонина Стебур, куратор выставки «Граница»:

Здесь представлены работы 23 молодых художников из стран Европы, из России, из Центральной Азии. У выставки очень необычное архитектурное решение: экспонаты представлены не традиционно на стенах, а в коробках, потому что они в этих коробках путешествуют, и эти границы преодолевают.

И здесь всё время такое ощущение монтажа.



Что вот сейчас либо всё раскроется и развесится, либо, наоборот – всё закроется и уедет куда-то. Беларусь здесь представляет Сергей Шабохин, это молодой художник, который, наверное, является ключевой фигурой молодой генерации современного искусства Беларуси. Представители других стран – это точно такие же важные художники молодые, о которых, я уверена, мы в скором времени услышим не один раз.

Мария Значенок, сотрудник культурного центра «Корпус»:

Мы поняли, что нам нужна большая площадка с большим количеством помещений для различных инициатив. Плюс площадка, где можно проводить различные лекции, мастер-классы, концерты, выставки.

Плюс, чтобы был свой двор.

«Горизонт» согласился, и мы вселились, и начали делать ремонт. И сейчас мы имеем уже посещаемую готовую площадку.

Уже много лет прямо на поверхности лежит идея модернизации квартала.

Специалисты изучили опыт Вильнюса по перепрофилированию и реконструкции пустующих зданий промышленного назначения под жилые и офисные помещения.

Сегодня уже имеются предпроектные проработки этого квартала.