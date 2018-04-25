Фотоконкурс «Парки Несвижа»: работы от всех желающих принимают до 27 мая

Новости Беларуси. Музей-заповедник «Несвиж» приглашает к участию в тематическом фотоконкурс «Парки Несвижа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои работы могут присылать как профессиональные фотографы, так и любители, причем география участников не имеет границ. Конкурс проходит в трех номинациях: панорама, пейзаж и этюд.