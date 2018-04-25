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Фотоконкурс «Парки Несвижа»: работы от всех желающих принимают до 27 мая

25 апреля 2018 10:58
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Новости Беларуси. Музей-заповедник «Несвиж» приглашает к участию в тематическом фотоконкурс «Парки Несвижа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотоконкурс «Парки Несвижа»: работы от всех желающих принимают до 27 мая-1

Свои работы могут присылать как профессиональные фотографы, так и любители, причем география участников не имеет границ. Конкурс проходит в трех номинациях: панорама, пейзаж и этюд.

Фотоконкурс «Парки Несвижа»: работы от всех желающих принимают до 27 мая-4

Работы принимаются до 27 мая, а оценивают участников студенты Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. Чествование авторов лучших снимков состоится в замке Радзивиллов 1 июня.

# общество # Фотофакт # Фотография

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