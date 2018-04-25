Трансформация отдельно взятого двора – только начало. Рассказываем, как работает Минская урбанистическая платформа

У каждого из этих молодых и талантливых энтузиастов была своя дорога и планы на будущее. Но им суждено было встретиться, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Три года назад группа инициативных архитекторов и социологов, связанных общей идеей сделать город лучше, объединились в Минскую урбанистическую платформу.

Андрей Карпека, учредитель Минской урбанистической платформы:

Есть определённые проблемы городские, мы стараемся относиться к ним как к возможностям и стараемся предложить пути их решения. Мы работаем плотно с администрацией районов. Также мы работаем с другими инициативами и, в первую очередь, с горожанами. Потому что, на наш взгляд, именно горожане обладают большим количеством опыта, который нужно аккумулировать, собрать, переработать и максимально адаптировать в процессе изменения города.

Город – это не только энное количество зданий и автострад. В первую очередь – это люди. Именно поэтому мнение горожан в процессе реализации проектов играет ключевую роль.

Андрей Карпека:

Одна из наших основных задач – это разработать методологию, как жители могут участвовать в трансформации городских пространств. Именно для этого мы и делаем наши проекты. И в рамках этих пилотных проектов мы предлагаем жителям поучаствовать. Предлагаем различные фишки, на которых нарисована активность. И мы предлагаем жителям выбрать, какие активности, в каких местах они бы хотели видеть. Обрабатываем информацию, собираем фидбек и, исходя из этих полученных данных, проектируем это место.

Благодаря инициативам Минской урбанистической платформы у жителей столицы есть уникальная возможность сплотиться и сделать город лучше своим посильным участием. Андрей Карпека:

На наш взгляд, один из очень продуктивных способов трансформации городской среды, потому что, если жители сами что-то сделали, то они к этому будут относиться очень ответственно. И один из наших месседжей как платформы – это то, что город – это не только интерес, не только мода, но и ответственность каждого горожанина.

Сегодня на счету у ребят несколько проектов, положивших начало реконструкции Минска. В их числе – «Альтернативный двор. Серебрянка». Надежда Царенок, руководитель проекта «Альтернативный двор. Серебрянка»:

Для нас очень важно проектирование с вовлечением конечного пользователя, это местных жителей. И именно здесь мы хотели опробовать эту схему полностью. Поэтому для нас очень важно было провести исследования, работу с жителями и обязательно сделать сам эскизный проект архитектурный. Отправная точка – сделать часть и реализовать что-то, для того, чтобы собрать жителей самых активных, которые могли бы дальше продолжать тот проект, который мы здесь начали.

Трансформация отдельно взятого двора – только начало. Ведь в планах у молодых людей – преобразование Минска в более грандиозных масштабах.

Надежда Царенок:

Мы немного отказались от темы именно развития дворов, потому что критика в отношении этого проекта, именно Серебрянки, со стороны жителей была в том, что мы слишком много сделали функций в маленькую площадь, именно двора. И это в принципе правильно. Есть смысл развивать именно микрорайон – то есть, переходить на другой масштаб и делать различные пространства под нужды различные социальные группы.

Воодушевлённые общим замыслом и совместным трудом, жители улицы Малинина создали своими руками красивую, а главное, функциональную площадку. А те, кто не принял участие в благоустройстве двора – не остались равнодушными.