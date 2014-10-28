Фотография победительницы проекта СТВ «Поющие города-3» Анастасии Лейкиной 29 октября появится на одном из билбордов Витебска

Новости Беларуси. Фотография победительницы третьего сезона проекта СТВ «Поющие города» Анастасии Лейкиной 29 октября появится на одном из билбордов северной столицы Беларуси. В минувший четверг витебчанка принесла своему городу статус самого поющего в нашей стране. В финале конкурса она оставила позади 19 конкурентов.

Телеканал СТВ вручил победительнице сертификат на 100 миллионов рублей. За эти деньги девушка намерена записать собственный диск.

Даже дома победительницу третьего сезона народного шоу «Поющие города» Анастасию Лейкину не оставляют в покое. Сегодня она уже покоряет не вокалом, а обворожительной улыбкой. Это первая, столь значимая фотосессия. Ведь эта витебчанка принесла своему городу звание самого поющего в стране. Потому несколько кадров дома, а дальше – на фоне самых знаковых мест Витебска.

Антон Степанищев, фотограф:

Великолепно. Настя замечательный человек. Очень легко, непринужденно. Шикарно. Я получил истинное удовольствие.

Сегодняшняя фотосессия – не для домашнего архива. Уже 29 октября билборд со снимком Насти украсит одну из улиц города. Лучший кадр девушка отбирает вместе с дизайнером рекламного агентства.

Такой неожиданный подарок в виде именного билборда Насте сделал лично руководитель Витебского облисполкома. Александр Косинец убеждён: жители северной столицы должны знать в лицо знаменитых горожан. Вдвойне приятно девушке, что билборд появится аккурат накануне её Дня рождения — уже 29 октября.

Анастасия Лейкина, победитель проекта «Поющие города. Третий сезон» (Витебск):

Вообще неожиданно и очень приятно, непередаваемые ощущения, конечно. Встречают здесь как звезду, но я пока еще не звезда, совершенно обычный человек. И очень рада всем, и общению, и безумно приятно принимать все поздравления.

Сейчас в Витебске около 20 билбордов с лицами знаменитых горожан.

Это известные врачи, спортсмены. Певица на баннере появится впервые. Как раз в эти минуты печатается самый большой в жизни Насти фотокадр – 3 на 6 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.