Егор Бордак, создатель театра мыльных пузырей: Дарить эмоции - часть моей работы!

Егора Бордака часто называют волшебником. Буквально за считанные минуты он способен вызвать улыбку у любого. Действия, которые он совершает, казалось бы, совсем простым мыльным раствором, сродни магическому. Лёгким движением руки с помощью нехитрых предметов жидкость превращается в сверкающие пузыри различных форм и размеров.

Егор Бордак променял работу экономиста на артиста 5 лет назад. За это время он изучил о мыльных пузырях буквально всё.

Оказывается, научиться их выдувать правильно не так уж и просто.

Жидкость у «волшебника» тоже непростая, а волшебная. В ее основе - глицерин, моющее средство и стилизованная вода, но формула вам не раскроет ни один мастер. Зато с удовольствием продемонстрирует свой талант.

Цвет мыльных пузырей - это оптический обман. На самом деле пузыри бесцветные. Но, если вместо воды в жидкость добавить сок, они поменяют окраску. Также можно изменить цвет, если заполнить пузыри специальным дымом.

Оказывается, мыльные пузыри бывают не только круглыми, но даже квадратными. А ещё они изящно превращаются в различные фигуры.

А не так давно Егор Бордак создал настоящий театр мыльных пузырей. Как он уверяет, лишь единицы могут делать подобные конструкции. Но чтобы выдуть такие вертикальные пузыри, нужно долго тренироваться. Просчитывать каждый нюанс. И тогда с невесомыми шариками можно творить все, что угодно. К примеру, поиграть в теннис.

Мыльные пузыри дают фантазии разгуляться. Предела совершенству нет! Егор Бордак это понимает. Поэтому с каждым разом придумывает новые конструкции, композиции и даже фокусы, а они, уж точно, не могут оставить никого равнодушным.