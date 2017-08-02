Фотофакт: ливень в Минске 2 августа

Новости Беларуси. Очередная порция осадков выпала в Минске. Около пяти вечера город накрыл грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вопреки ожиданиям, дождь оказался хоть и сильным, но непродолжительным. Впрочем, на некоторых участках дорог сразу же образовались внушительные лужи.