Фотофакт: ливень в Минске 2 августа

Новости Беларуси. Очередная порция осадков выпала в Минске. Около пяти вечера город накрыл грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная порция осадков выпала в Минске. Около пяти вечера город накрыл грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вопреки ожиданиям, дождь оказался хоть и сильным, но непродолжительным. Впрочем, на некоторых участках дорог сразу же образовались внушительные лужи.
Дождь подарил минчанам долгожданную прохладу. Столбики термометра с начала августа в городе уверенно держаться на отметке плюс 30 и выше.