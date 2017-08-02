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Фотофакт: ливень в Минске 2 августа

02 августа 2017 17:48
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Новости Беларуси. Очередная порция осадков выпала в Минске. Около пяти вечера город накрыл грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фотофакт: ливень в Минске 2 августа-1

Вопреки ожиданиям, дождь оказался хоть и сильным, но непродолжительным. Впрочем, на некоторых участках дорог сразу же образовались внушительные лужи.

Фотофакт: ливень в Минске 2 августа-3

Дождь подарил минчанам долгожданную прохладу. Столбики термометра с начала августа в городе уверенно держаться на отметке плюс 30 и выше.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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