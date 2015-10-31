Прямой эфир

В Беловежской пуще проходит совиный фестиваль

31 октября 2015 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Совиный фэст» собрал в Беловежской пуще любителей природы из Беларуси и Польши.   Место встречи ученые и энтузиасты выбрали не случайно. В заповеднике обитают практически все виды сов, встречающиеся в нашей стране, в том числе и ушастая. Она стала птицей года в республике. Днем орнитологи проводят мастер-классы по кольцеванию ночных стражей лесов и по изготовлению совиных домиков.

Самое увлекательное будет ночью. Ведь именно в темное время суток совы в основном вылетают на охоту. Тогда и можно будет увидеть их в естественных условиях обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Беловежская пуща

Другие новости рубрики

Все новости
Некачественные товары и услуги: как избежать проблем и что делать, если вещь оказалась с дефектом
30 октября 2015 18:09

Некачественные товары и услуги: как избежать проблем и что делать, если вещь оказалась с дефектом

«Аллея славы» в честь правоохранителей, которые ценой собственной спасли чужие жизни, открылась в Минске
30 октября 2015 17:54

«Аллея славы» в честь правоохранителей, которые ценой собственной спасли чужие жизни, открылась в Минске

77 минских семей 30 октября стали счастливыми обладателями ключей от квартир
30 октября 2015 17:22

77 минских семей 30 октября стали счастливыми обладателями ключей от квартир