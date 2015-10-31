В Беловежской пуще проходит совиный фестиваль

Новости Беларуси. «Совиный фэст» собрал в Беловежской пуще любителей природы из Беларуси и Польши. Место встречи ученые и энтузиасты выбрали не случайно. В заповеднике обитают практически все виды сов, встречающиеся в нашей стране, в том числе и ушастая. Она стала птицей года в республике. Днем орнитологи проводят мастер-классы по кольцеванию ночных стражей лесов и по изготовлению совиных домиков.

Самое увлекательное будет ночью. Ведь именно в темное время суток совы в основном вылетают на охоту. Тогда и можно будет увидеть их в естественных условиях обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.