С 2016 года Военная академия начнет вновь набирать девушек

Новости Беларуси. Со следующего года Военная академия начнет вновь набирать девушек. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в учебном заведении во время дня открытых дверей. Более тысячи школьников пришли в Академию, чтобы познакомиться с условиями, в которых занимаются курсанты.

Абитуриентам продемонстрировали образцы военной техники и провели мастер-классы. Можно было познакомиться с устройством парашюта и узнать, как на деле работают специальные стимуляторы и тренажеры для обучения. На многочисленные вопросы отвечали не только преподаватели, но и курсанты Академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Гилевич, ученица средней школы №167 Минска:

Я задумываюсь о военной профессии, так как это очень престижно, очень интересно. Защищать Родину — важная профессия.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

На сегодняшний день мы получаем качественное специальное образование, высокий уровень физической подготовки, а также военные специальные знания.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Повышается престиж военной службы. Это прежде всего повышается интерес молодых ребят к нормальной мужской профессии. Мы надеемся, что в следующем году у нас будет хороший конкурс.