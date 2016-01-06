Фотофакт: Что делал вертолет в центре Минска

Очевидцы делали самые разные предположения о цели пребывания винтокрылой машины на Октябрьской площади. Да и комментарии в социальных сетях радовали креативом. Одним из самых популярных оказался про волшебника в голубом вертолете, который должен показать кино.

Насчет волшебника пользователи, конечно, ошиблись, а вот по поводу фильма оказались правы. На Октябрьской площади действительно снимали сериал «Держись за облака». И покажут его на большом экране уже в 2017 году.

Режиссером нового проекта киностудии «Беларусьфильм» стал Роман Гапанюк, известный зрителю по семейным драмам «Особый случай» и «Верное средство».

В программе «Минск и минчане» режиссер раскрыл некоторые секреты фильма (подробнее здесь).

Роман Гапанюк, режиссер:

«Держись за облака» – это восьмисерийный фильм. Сериал с такой достаточно оригинальной структурой. Там есть шесть главных героев. В первой и восьмой серии все герои, а внутренние шесть серий – это история каждого. Представьте, что сейчас вырубится свет во всем городе, что это будет? Это катастрофа. Решить этот вопрос может несколько человек, и вот это и есть наши герои, они спасатели.