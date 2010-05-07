Фото. В Ботаническом саду Минска зреют бананы

Как будет ходить транспорт в Минске 9 мая

В связи с возложением венков к монументу на площади Победы утром с 9:30 до 11:00 на проспекте Независимости будет закрыт участок дороги от Городского вала до проспекта Машерова. Весь транспорт пойдет в объезд по близлежащим улицам. А с 11:30 до 14:00 и вечером с 20 до 23 проблематично будет проехать по проспектам Победителей и Машерова.