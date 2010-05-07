Фото. В Ботаническом саду Минска зреют бананы

В минском гарнизоне зарядили салютные установки ко дню Победы. В арсенале — свыше 20 тонн зарядов. Самые большие из них – весом около 30 килограммов – взлетят на 700 метров.
По решению Мингорисполкома будут образованы 5 ЖСК из числа нуждающихся, стоящих на учете в районных администрациях. Цена на квартиры для них будет выше, но и ждать заветные квадратные метры придется меньше.
В связи с возложением венков к монументу на площади Победы утром с 9:30 до 11:00 на проспекте Независимости будет закрыт участок дороги от Городского вала до проспекта Машерова. Весь транспорт пойдет в объезд по близлежащим улицам. А с 11:30 до 14:00 и вечером с 20 до 23 проблематично будет проехать по проспектам Победителей и Машерова.
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