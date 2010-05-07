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Фото. В Ботаническом саду Минска зреют бананы

07 мая 2010 08:52
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В тропическом дождевом лесу подарок природы пригрели полтора года назад.
# общество

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